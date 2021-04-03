　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

義祥工作社工程車「飛撞太魯閣號」害50命　恐怖黑歷史曝光

▲▼工程車Google街景照被翻出。（圖／翻攝自PTT）

▲飛撞太魯閣號的「義祥工作社」，各種恐怖黑歷史被起底。（圖／翻攝自PTT）

記者林彥臣／綜合報導

台鐵太魯閣號408車次因遭到滑落邊坡的「義祥工業社」工程車飛撞，導致出軌翻覆，造成50人死亡、156人受傷，檢方認定負責人李義祥罪刑重大，2日晚間11時向法院聲請羈押。「義祥工業社」的各種黑歷史，也遭到起底。

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲有鄉民找出「義祥工業社」的街景像是廢墟 。（圖／翻攝自PTT）

名嘴李正皓2日就在個人臉書發文，有厲害的鄉民找出「義祥工業社的街景」，看完後大家都嘆氣，公司外觀看起來像廢墟，認為賠償只能台鐵自己吞了，「但，能標到交通部養護工程案子的公司，怎麼可能沒有背景？」

李正皓強調，關鍵根本不在義祥工業社，「真正的大戶是李義祥的另一間公司：義程營造有限公司」。他也附上2015-2020年義程營造有限公司所接到的所有政府標案，「5年19個標案、標案總金額將近2億」，並呼籲，「有關單位請盯緊，不要讓該賠償、該負責的人脫產」。

▲▼「義祥工業社」5年來就有15筆違規紀錄。（圖／翻攝自監理站查詢系統）

▲「義祥工業社」5年來就有15筆交通違規紀錄。（圖／翻攝自監理站查詢系統）

根據監理站查詢系統，「義祥工業社」5年來有15筆違規紀錄，包括多筆超速違規，還有2筆沒有定期檢驗。

▲▼「義祥工業社」負責人李義祥2008年就遭判有期徒刑6個月。（圖／翻攝自台灣公司網）

▲「義祥工業社」負責人李義祥2008年就遭判有期徒刑6個月。（圖／翻攝自台灣公司網）

另外根據台灣公司網資料，2008年負責人李義祥企圖影響決標價格，遭花蓮地方法院以「違反政府採購法」，遭判有期徒刑6個月，得易科罰金。

根據三立新聞報導，李正皓表示，「義祥工業社比較像是空殼公司，如果遇到什麼糾紛，大家可能會回頭去找義祥工業社求償，比較不會找到真實他的義程營造這個部分，要找對人，第2個要找對公司，第3個要慎防被求償人脫產。」

►經典明星商品，一滴逆轉膚況

ET快訊
釀出軌的義程營造「承攬17件工程」　台鐵曝：總金額破1.41
太魯閣號紀錄遭竄改　惡劣留言「發生事故真爽」：希望每天都有
LIVE／太魯閣行車紀錄器找到解讀中　台鐵最新說明
快訊／太魯閣號釀重大死傷　張惠妹流淚發聲
1家4口3死「體大兄妹罹難」　母親坐輪椅回傷心地哭喊「回家了
快訊／陳時中宣布：首批COVAX獲配的AZ疫苗將抵台　時間曝
LIVE／疫情有變化？　陳時中緊急記者會說明
遺體修復最新進度　他哽咽曝「最小死者4歲陳小妹」：難度最高

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

街頭飄汽油味居民驚　提桶男亂倒水溝抓到了！真相大家都猜錯

快訊／基隆外木山海域「舢舨翻覆」　1人落水海陸緊急搜救

出招了！愛馬仕姐發「超酸道歉文」　手機「轉接行政院」持續神隱

太魯閣事故招魂法會　罹難家屬哭喊家人！魂魄回家安息

太魯閣號紀錄遭竄改！惡劣留言「發生事故真爽」：希望每天都有

丈夫兒女都被太魯閣奪走！她坐輪椅重回傷心地　哭喊「回家了」

悲傷太魯閣　他以身捨命護妻！電話微聲訣別：姊，你要帶我回家

釀51死50萬交保！高調友賓士AMG接人　李義祥喊：我有拉手煞車

獨／國體兄妹兒時萌樣成追憶！全家4人同上列車　淚崩無法再同框

遺體修復最新進度！他哽咽曝「最小死者4歲陳小妹傷勢」：難度最高

疑屍袋不足！罹難者蓋紙板運出 首次「鐵路接駁遺體」半世紀最慘

家屬「手機照比對認屍」扶額崩潰　女乘客躲死劫...見親人亡哭到癱軟

太魯閣號34人罹難！司機員死亡　工程車駕駛違停「疑忘拉手剎車」

Gino懼高「懸吊7樓」何蓓蓓一旁看好戲　哀嘆「黃文星做得到，不代表我做得到」

太魯閣駕駛視角曝光！　2隧道僅7秒行駛距離

太魯閣出軌「目視多人無心跳」！　急加派32部救護車馳援

西班牙男子稱穿越時空到2027年　成為唯一倖存者：人類6年內絕種

角頭「建文」高衩禮儀妹風光送行　動員6百警力！捕6通緝犯、98少年

驚心動魄8小時！3搜救犬進車廂　確認「無人受困」慟54乘客罹難

愛馬仕姐4度道歉卻暗酸女店員！　「就算問被罵也要當兒女忍耐」

街頭飄汽油味居民驚　提桶男亂倒水溝抓到了！真相大家都猜錯

快訊／基隆外木山海域「舢舨翻覆」　1人落水海陸緊急搜救

出招了！愛馬仕姐發「超酸道歉文」　手機「轉接行政院」持續神隱

太魯閣事故招魂法會　罹難家屬哭喊家人！魂魄回家安息

太魯閣號紀錄遭竄改！惡劣留言「發生事故真爽」：希望每天都有

丈夫兒女都被太魯閣奪走！她坐輪椅重回傷心地　哭喊「回家了」

悲傷太魯閣　他以身捨命護妻！電話微聲訣別：姊，你要帶我回家

釀51死50萬交保！高調友賓士AMG接人　李義祥喊：我有拉手煞車

獨／國體兄妹兒時萌樣成追憶！全家4人同上列車　淚崩無法再同框

遺體修復最新進度！他哽咽曝「最小死者4歲陳小妹傷勢」：難度最高

馮俊凱B流初癒開季騎得辛苦　人在歐洲仍擔心染疫

釀出軌的義程營造「承攬17件工程」　台鐵曝：總金額破1.41億元

街頭飄汽油味居民驚　提桶男亂倒水溝抓到了！真相大家都猜錯

台灣向COVAX買AZ疫苗總數102萬劑！其餘額度「另3家候選中」

蔡其昌與中職共同捐款100萬　替太魯閣出軌加油集氣

女星鼻子發黑壞死！　診所動黑心手術「罰金數字曝光」網怒：太輕

衛福部設立「太魯閣事故捐款專戶」　捐款受理期程到4月底

大力斥責「抓放」質疑　夢想家教頭：禁賽、傷兵剩10人可用

男生戴珍珠也超帥！　MIKIMOTO酷項鍊2.4萬元入手

中職超級工具人！王威晨好欣賞　余德龍謙虛回應不足之處

日高中妹「驚人發育」勾魂老司機 海邊受訪照求神人...本尊被神出了

社會熱門新聞

媽想救女 　鐵板下傳來「阿姨不要搬...好痛」

田徑好手張恩昀斷魂　女友曝心痛2字

救難隊抱OHCA女兒走過　慈父：可以讓我再抱抱她嗎

罹難者斷肢照未分流　家屬看33具遺體照哽咽

撞太魯閣號釀50死！工程車司機「嚇傻難平復」3日複訊

58遺體修復師衝花蓮！徹夜「修復8具遺體」

火車遇劫女友失蹤！28歲男聽「她死了」崩潰

男搭上「死亡太魯閣」…未婚妻悲抱大雪寶認屍

快訊／工程車撞太魯閣號釀50死　司機罪刑重大被聲押

快訊／太魯閣50死交保！李義祥翻牆爬回家

工地主任「消失的28分鐘」！3大疑點起底

即／太魯閣出軌上修51死！　第6節車廂再發現「1完整變形遺體」

太魯閣號死者家屬拿手機比對認屍　下秒扶額崩潰大哭

即／工程車滑落害50命！駕駛50萬元交保　檢方將提抗告

更多熱門

相關新聞

採集殘缺遺體DNA　台鐵最新說明

採集殘缺遺體DNA　台鐵最新說明

台鐵408 次太魯閣號昨日於崇德和仁間清水隧道出軌事故，造成50人死亡，尚有20名罹難者身分無法確認，檢警漏夜採取家屬之DNA檢體。目前大型機具已抵達現場，車廂將吊離軌道，台鐵也預計上午11點召開記者會說明。

國外網友搭過太魯閣號：沒想過這麼危險

國外網友搭過太魯閣號：沒想過這麼危險

台鐵出軌釀50死　在台日人：換我們報恩

台鐵出軌釀50死　在台日人：換我們報恩

太魯閣號出軌39名住院傷患分別收治於6醫院

太魯閣號出軌39名住院傷患分別收治於6醫院

全台團結出力　蔡英文：展現台灣社會良善的一面

全台團結出力　蔡英文：展現台灣社會良善的一面

關鍵字：

義祥工作社李義祥太魯閣號

讀者迴響

熱門新聞

媽想救女 　鐵板下傳來「阿姨不要搬...好痛」

最心碎訂房電話！父女1死2傷　她哭著開車衝花蓮

快訊／習近平哀悼太魯閣號出軌遇難者

田徑好手張恩昀斷魂　女友曝心痛2字

爸緊抱女兒亡　救難員淚：我送你們出隧道

救難隊抱OHCA女兒走過　慈父：可以讓我再抱抱她嗎

罹難者斷肢照未分流　家屬看33具遺體照哽咽

撞太魯閣號釀50死！工程車司機「嚇傻難平復」3日複訊

58遺體修復師衝花蓮！徹夜「修復8具遺體」

火車遇劫女友失蹤！28歲男聽「她死了」崩潰

男搭上「死亡太魯閣」…未婚妻悲抱大雪寶認屍

買嘸高鐵坐票　短髮妹佔廁所：不會出去的

民宿轟「台鐵白目」：出軌逼死我們

鄰居怨「假期被耽誤」　她氣炸：我哥不能回家

快訊／工程車撞太魯閣號釀50死　司機罪刑重大被聲押

更多

最夯影音

更多
疑屍袋不足！罹難者蓋紙板運出 首次「鐵路接駁遺體」半世紀最慘

疑屍袋不足！罹難者蓋紙板運出 首次「鐵路接駁遺體」半世紀最慘
家屬「手機照比對認屍」扶額崩潰　女乘客躲死劫...見親人亡哭到癱軟

家屬「手機照比對認屍」扶額崩潰　女乘客躲死劫...見親人亡哭到癱軟

太魯閣號34人罹難！司機員死亡　工程車駕駛違停「疑忘拉手剎車」

太魯閣號34人罹難！司機員死亡　工程車駕駛違停「疑忘拉手剎車」

Gino懼高「懸吊7樓」何蓓蓓一旁看好戲　哀嘆「黃文星做得到，不代表我做得到」

Gino懼高「懸吊7樓」何蓓蓓一旁看好戲　哀嘆「黃文星做得到，不代表我做得到」

太魯閣駕駛視角曝光！　2隧道僅7秒行駛距離

太魯閣駕駛視角曝光！　2隧道僅7秒行駛距離

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面