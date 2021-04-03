義祥工作社工程車「飛撞太魯閣號」害50命　恐怖黑歷史曝光

▲飛撞太魯閣號的「義祥工作社」，各種恐怖黑歷史被起底。（圖／翻攝自PTT）



記者林彥臣／綜合報導

台鐵太魯閣號408車次因遭到滑落邊坡的「義祥工業社」工程車飛撞，導致出軌翻覆，造成50人死亡、156人受傷，檢方認定負責人李義祥罪刑重大，2日晚間11時向法院聲請羈押。「義祥工業社」的各種黑歷史，也遭到起底。

▲有鄉民找出「義祥工業社」的街景像是廢墟 。（圖／翻攝自PTT）



名嘴李正皓2日就在個人臉書發文，有厲害的鄉民找出「義祥工業社的街景」，看完後大家都嘆氣，公司外觀看起來像廢墟，認為賠償只能台鐵自己吞了，「但，能標到交通部養護工程案子的公司，怎麼可能沒有背景？」

李正皓強調，關鍵根本不在義祥工業社，「真正的大戶是李義祥的另一間公司：義程營造有限公司」。他也附上2015-2020年義程營造有限公司所接到的所有政府標案，「5年19個標案、標案總金額將近2億」，並呼籲，「有關單位請盯緊，不要讓該賠償、該負責的人脫產」。

▲「義祥工業社」5年來就有15筆交通違規紀錄。（圖／翻攝自監理站查詢系統）



根據監理站查詢系統，「義祥工業社」5年來有15筆違規紀錄，包括多筆超速違規，還有2筆沒有定期檢驗。

▲「義祥工業社」負責人李義祥2008年就遭判有期徒刑6個月。（圖／翻攝自台灣公司網）



另外根據台灣公司網資料，2008年負責人李義祥企圖影響決標價格，遭花蓮地方法院以「違反政府採購法」，遭判有期徒刑6個月，得易科罰金。

根據三立新聞報導，李正皓表示，「義祥工業社比較像是空殼公司，如果遇到什麼糾紛，大家可能會回頭去找義祥工業社求償，比較不會找到真實他的義程營造這個部分，要找對人，第2個要找對公司，第3個要慎防被求償人脫產。」

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