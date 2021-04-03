太魯閣號出軌「136人已出院」　39名住院傷患分別收治於6醫院

▲408次太魯閣號出軌第二天，台鐵進行事故列車移除作業作業。（圖／記者陳煥丞攝）

記者嚴云岑／台北報導

太魯閣號408次列車遭滑落邊坡工程車撞上，車頭撞毀出軌慘奪50人命。根據衛福部統計，截至今（3）日上午7時累計177人送醫，其中2人死亡、136人出院，另有39人住院治療中。

衛福部次長石崇良表示，送醫後死亡的2名傷患，分別由花蓮慈濟與國軍花蓮醫院收治，花慈傷患為6歲女童，送醫時檢傷分類一級，送醫前OHCA（心肺功能停止），到院後重傷不治。國軍花蓮醫院為59歲男性，檢傷一級，同樣也是OHCA死亡。

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目前住院中傷患，分別由3縣市、6醫院收治，以花蓮慈濟16人最多，其次為花蓮門諾與國軍花蓮醫院各8人，部立花蓮醫院與台北慈濟各3人，位於宜蘭的北榮蘇澳分院也有1名傷患。

據了解，該起事故的發生，是因一輛工程車自邊坡滑落至軌道，太魯閣號反應不及撞上當場出軌，該列車共有8節車廂，其中第5至8節車廂情況最為慘重。

事故發生後，運安會已派出5組人力到現場調查，主委楊宏智也表示，此次事故沒有看到天候的問題，但可能有環境問題，而肇事工程車的殘骸被發現打在空檔，究竟是何種原因滑落邊坡，還有待事後調查釐清。