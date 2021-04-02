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用寶特瓶偷度到金門　陸籍男服刑出獄淪落東港街頭

記者陳崑福／屏東報導

1年多前，以4支寶特瓶自製划漿從福建漳州港偷渡到金門，被抓後服刑出獄的大陸籍王姓男子，1日晚間被海巡署第5岸巡隊鹽埔安檢所人員發現躺臥在東港溪床旁，經盤查身分才發現他未按時報到被通報失聯，訊後交由移民署屏東縣專勤隊處理。

▲海巡署第5岸巡隊查獲王姓大陸籍失聯逃逸犯 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲海巡署第5岸巡隊查獲王姓大陸籍失聯逃逸犯 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲海巡署第5岸巡隊查獲王姓大陸籍失聯逃逸犯 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲▼海巡人員查獲王姓逃逸犯。

▲海巡署第5岸巡隊查獲王姓大陸籍失聯逃逸犯 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

第五岸巡隊鹽埔安檢所人員於昨（1）日晚間10時執行巡邏勤務，於東港溪旁發現1名男子躺臥在堤防邊，經盤查發現其口音疑似非本國人，後續確認其身分為大陸籍失聯人口。

海巡人員調查，在大陸從事資源回的45歲的王姓男子，於2019年8月10日自福建漳州港偷渡至金門，當時他以4支寶特瓶加上自製簡易划板，自稱花了20多個小時，被海巡人員查獲移送法辦並入監服刑。

同年11月3日刑滿出獄後遭限制其住居，但他於2020年12月間，因未定期向移民署台北市專勤隊報到，被列管為失聯人員，後續王姓男子一路流浪至屏東新園鄉。

據悉，他自稱搭火車南下高雄，以徒步乞討為生，從高雄走路到屏東，也到過台東，所幸海巡人員機警查覺有異，成功逮捕歸案。

南部分署第五岸巡隊表示，海巡署秉持維護海域海岸安全及社會治安的決心，全力防止不法藉機突破，如果民眾發現不法行為或有情資，請踴躍撥打海巡署「118」服務專線，一起為維護社會治安來努力。

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