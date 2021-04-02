「工程車發現殘骸時在空檔」太魯閣54死　運安會記者會前默哀1分鐘

▲台鐵太魯閣號出軌，現場救援畫面。（圖／記者蕭可正翻攝）

記者嚴云岑／台北報導

太魯閣號408次列車今（2）日遭滑落邊坡工程車撞上，車頭撞毀出軌，目前累計54死、156人輕重傷，運安會晚間6時召開記者會，說明清水隧道事故初步調查結果。運安會主委楊宏智表示，運安會是忍著做事故調查，在記者會開始前，鐵道專業小組李綱、副主委許悅玲、主委楊宏智與專任委員郭振驊也先默哀一分鐘向死傷者致意。

據了解，該起事故的發生，是因一輛工程車自邊坡滑落至軌道，太魯閣號反應不及撞上當場出軌，該列車共有8節車廂，其中第5至8節車廂情況最為慘重。事故發生後，運安會派員以搭飛機方式，前往現場釐清事故發生情況。

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針對工程車滑落砸中列車一事，台鐵局表示，據了解應是工程車沒有停好，停在工地的斜坡上，才溜下斜坡撞上太魯閣號，但程車在沒有工程時，不應停在斜坡上，因為工地幾乎都是山區，停在斜坡上會有風險，施工時也會確認設備，保證不會移動，現在沒有施工時，應停在平坦的地方。

▲太魯閣號出軌事故，運安會記者會說明前默哀1分鐘。（圖／記者湯興漢攝）

楊宏智提到，工程車發現殘骸的時候是在空擋，會從機械系統來看，哪些跡象是否再有煞車狀態，這點「疑似」還需要再確認。人員也要近距離採證，與檢察官看重要事證。

另外，工程車包商也向媒體表示表示，司機有拉手煞車，還有用石頭擋，但楊智宏提到，要等調查官細節調查團隊調查，也要看「用石頭擋」是否是可以接受的方式。此外，工程公司與台鐵，是否有該有的作為，也要一起來看。

運安會在事故發生後，總共出動5批次人員進行調查，也建立現場指揮所，除了完成拍照與基本資料搜集外，也調查車輛停車與滑落、軌道刮痕和非受到直接撞擊的一、二車，後續是否有需要關切之處。

▲台鐵太魯閣號出軌，現場救援畫面。（圖／記者蕭可正翻攝）

楊宏智提到，事故發生後，環境因素也要立即進行了解，運安會以用LIDAR掃描現場，了解新車變殘骸中間到底發生什麼事，現場也完成列車長訪談，對於受傷旅客，也成立生還小組安撫受傷旅客，並與檢察官建立合作窗口與建制。亦啟動UAV空拍作業，做事故資料的3D分析。

「在現場既然看到工程車與駕駛艙嚴重衝撞，運安會會去了解工程車管理模式，既然環境是工程車不能入境的，為何沒有設圍籬？」楊宏智提到，調查過程中如果評估有嚴重性，會比照南方澳東澳段，在調查完成前做警告發布。

由於火車運行中，不得有任何運行工具入侵，運安會也會思考如果有圍籬的話，是否就不會發生？但這個環境是否有規範，無論是歐洲、日本這樣的環境是否有必要設定圍籬，先前是否有考慮做圍籬？是否沒有做？今天希望從安全因素，一層層往後面看，希望防範讓事故不會再發生。

▼太魯閣號出軌54死，運安會記者會說明。（圖／運安會提供）