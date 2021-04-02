快訊／半世紀最慘傷亡出軌事故！台鐵19時開記者會說明

▲台鐵太魯閣號出軌。（圖／記者蕭可正翻攝）

記者李宜秦／台北報導

台鐵今日發生出軌事故，意外釀成多人死傷，是半世紀以來最嚴重傷亡的鐵路事故。交通部台鐵局表示，將於今晚7點召開說明記者會。

台鐵局表示，因408次和仁=崇德間發生出軌事故，有關罹難受傷家屬，洽詢相關處理事宜，可撥專線電話02-23831384，或至各車站服務台及台北站指定1F值班站長室辦理，臺鐵局將有專人協助說明，並協助安排所需交通與住宿事宜。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台鐵太魯閣號408車次今日於花蓮縣秀林鄉「清水隧道」出軌，出軌事故原因正由運安會調查中，目前東正線中斷、西正線維持單線雙向運轉。截至目前，累計已48人罹難，包括駕駛員、助理司機員。事故列車第1-6節車廂出軌、電桿1根傾倒、電車線扯落150公尺、導電軌400公尺扯落、4-8節車廂尚在隧道內。

台鐵指出，統計至14:00止，事故共影響16列次1,181分，旅客人數約6,398人。對號列車延誤超過45分鐘，旅客可於1年之內至各站辦理全額退費，或免費搭乘同區間同等級車種列車1次；未指定班次之對號列車或非對號列車延誤超過45分鐘，旅客可於1年之內換搭乘同區間同等級車種列車1次，電子票證旅客可辦理0元解卡，定期票旅客可延長使用1天。