工程車滑落害死54人！老闆：有拉手煞車放石頭　網：為何停斜坡？

▲工程車Google街景照被翻出，停放在斜坡就已經是違停行為。（圖／翻攝自PTT）

記者林彥臣／綜合報導

台鐵太魯閣號408車次因遭到滑落邊坡的工程車撞擊，在花蓮縣大清水隧道出軌翻覆，造成54人死亡、156人受傷，停放工程車的「義祥工業社」負責人李義祥，已經被警方帶回新城警分局崇德派出所接受偵訊。義祥工業社的工人表示，老闆說有拉手煞車，輪胎還有放石頭。

▲工程車滑落造成太魯閣號翻覆，54人死亡。（圖／記者蕭可正翻攝）

根據《聯合報》報導，他們是花蓮的包商，李義祥是他的老闆，也是工地主任，老闆是因為責任心的驅使，連假期間來看工地是否安全，今天也沒有施工；基於自己是工地的負責人，來看工地有沒有異狀，進行確認會，開吊貨車到現場，可能是要搬運物料。

工人說，老闆告知有拉手煞車，甚至還拿石頭擋住輪胎，怎麼還會滑，不得而知。

相關說法PTT八卦板上也引發網友的討論，「平地不停，停斜坡」、「這麼重的車為什麼要停斜坡」、「信不信現在在斜坡停車的10個有11個不放輪擋」、「所以怪石頭囉？」、「我猜死神偷偷把石頭鬆掉」。

▲工程車Google街景照被翻出，噸位相當大，光是停在斜坡上就相當危險。（圖／翻攝自PTT）

此次工程由義祥工業社進行施工，該輛工程車原本今上午7時停放在清水休憩區鄰近工地，稍早該工程車駕駛、同時也是施工單位負責人李男（49歲）已被帶回崇德派出所偵訊，初步了解，該工程車停在斜坡上已屬違停，是否還忘記拉手剎車，造成滑下15公尺邊坡，還有待釐清。

台鐵局表示，目前正在釐清為什麼工程車會停在斜坡上，若是廠商疏失，就會依照合約向廠商求償。

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