就差你了！　貴陽陵園清明文案惹議...園方道歉：用詞不嚴謹

▲大陸貴陽寶福山陵園清明文案稱「就差你了」惹議。（圖／翻攝九派新聞）

記者魏有德／綜合報導

大陸貴陽寶福山陵園因逢清明連假，在官方公眾號上推出新一波文案，盼能宣傳公墓公園化後，增加民眾參與感。不過，仔細一看，文案上寫著，「花開了，樹綠了，就差你了！」引發網友熱烈討論，甚至有網友直言，「是在詛咒誰啊？」對此，園方緊急撤下這篇文案並解釋，「用詞方面有點不太嚴謹，但初衷是好的。」

▲園方本意是為提倡公墓公園化，藉此增加民眾參與感。（圖／翻攝九派新聞）

《九派新聞》報導，工作人員表示，陵園裡其實展示的是文化清明，挖掘當地的文化，其實主要是活動的預告，「推文本意是提倡打造公墓公園化，讓客戶在祭掃親人的時候，看看城市的變遷，留下一個話題和互動參與感。」

▲園方緊急刪除「就差你了」文案，強調是用詞不嚴謹。（圖／翻攝九派新聞）

對於文案惹出的爭議，工作人員指出，希望能讓民眾了解，清明不光是祭掃親人的節日，也是休閒踏青的節日，讓民眾在祭祖之餘，也能與親人一同藉此出遊，透過墓園的文化設計，獲得多一點體驗。

至於這則惹出爭議的「花開了，樹綠了，就差你了」文案，園方也在第一時間刪除並強調，用詞方面確實有點不夠嚴謹，但設計初衷是好的。