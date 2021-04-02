殉職司機前年才結婚！在台鐵集團婚禮對妻喊：讓愛的騰雲號跑一輩子

記者李宜秦／台北報導

台鐵今日發生出軌事故，事故列車司機員袁淳修不幸罹難。據了解，袁淳修前年才在台鐵集團婚禮成婚，他當時還對新娘大喊「我把所有的號誌換成綠燈，我將駕駛幸福列車帶妳順暢的一路前進！」

▲台鐵太魯閣號出軌。（圖／記者蕭可正翻攝）

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台鐵今日驚傳出軌事故，根據台鐵局通報，今日408次(樹林開往台東，太魯閣)09:28於崇德=和仁間東線(k51+250)發生出軌事故，第2、3車出軌、3~8車在隧道內，即時起成立一級應變小組，並請運安處出動調查。而稍早台鐵企業工會證實司機員已無生命跡象，確認殉職，目前仍在瞭解事故細節，只知道是因工程車滑落造成意外，原因則不明，後續工會將會協助撫卹等問題。

針對工程車滑落砸中列車一事，台鐵局表示，據了解應是工程車沒有停好，停在工地的斜坡上，才溜下斜坡撞上太魯閣號，且照理來說，工程車在沒有工程時，不應停在斜坡上，因為工地幾乎都是山區，停在斜坡上會有風險，施工時也會確認設備，保證不會移動，現在沒有施工時，應停在平坦的地方。

台鐵局表示，目前正在釐清為什麼工程車會停在斜坡上，若是廠商疏失，就會依照合約向廠商求償。

據了解，殉職的司機袁淳修前年才在台鐵集團婚禮成婚。台鐵職工福利委員會於2019年9月25日在台北車站多功能展演廳辦理「108年集團結婚典禮」，有28對佳偶締結連理，當年台鐵的新聞稿內指出，「第6對袁淳修、呂盈萱，這對美眷新郎也來自北機段，手裡捧著騰雲號的圖卡，他要告訴新娘：『我會維持愛妳的溫度，煮滾水，讓愛的騰雲號跑一輩子。』」如今袁淳修新婚不到2年便罹難，同事紛紛感到不捨。