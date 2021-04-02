U2包廂內伸鹹豬手得逞了！國中少女「驚恐喊不要」　男賠錢獲緩刑

▲一名林姓男子透過交友軟體認識14歲少女，兩人相約U2電影院，豈料林男竟伸鹹豬手性侵得逞。（取自圖／123RF）

記者黃宥寧／台北報導

北市一名林姓男子，透過交友軟體認識一名年僅14歲少女，相談甚歡後邀約少女到U2電影館。豈料林男見少女相當可愛又懵懂，竟在包廂內伸出鹹豬手性侵得逞。少女返家後告訴父親，父親憤而報警。士林地院依妨害性自主將他判處1年10月，但少女及父親願意給林男緩刑機會，並達成賠償條件，故緩刑5年，緩刑期間付保護管束。

事發回到去年4月期間，林男透過交友軟體結識當時剛滿14歲少女小喬（化名），兩人在網路上相談甚歡，並邀約小喬來台北玩。2人見面後，林男提議到U2電影館看電影吃東西。

懵懵懂懂的小喬不疑有他並答應一起前往，豈料林男見包廂燈光昏暗，竟違背小喬意願先以手撫摸再將生殖器插入性侵得逞。小喬回家後哭著向父親說出自己遭侵犯過程，父親一聽憤而報警。

林男審理中坦承犯行，並承認自己認識小喬就知道小喬才念國中二年級，但見小喬可愛又無知才下手。合議庭法官認為林男從警詢一直到法院審理都坦承犯行，深具悔意並在審理期間和小喬及小喬父親達成和解，父女並答應給林男緩刑機會。

士林地院依妨害性自主判處林男有期徒刑1年10月，因林男沒有前科，並在達成和解後給付全數賠償金，故緩刑5年，緩刑期間付保護管束。

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