陳椒華喊2022年得票率大幅提升　時力全台僅剩3名立委、11席議員

▲翟本喬1日宣布退出時代力量。（圖／記者湯興漢攝）



記者林銘翰／台北報導

美斯捷董事長翟本喬1日表示，他已經向時代力量提出退黨申請，但會以時代力量之友的身份，繼續支持時代力量的理想和目標。事實上，時代力量自2019年爆發退黨潮以來，目前僅擁有3席立法委員，全國議員也由原本的16席減至如今的11席，對比時代力量黨主席陳椒華日前喊出在各縣市議會成立黨團的目標，確實有相當大的難度。

時代力量今年3月2日於中央黨部召開「第三屆決策委員就任」記者會，陳椒華當時表示，現今時代力量的最重要近程目標，是在明年的地方選舉獲得好的成績，期待時代力量在議員選舉的得票率能大幅提升，並在各縣市議會成立黨團，讓時力的議員們能最有力地監督各地的地方政府，消除弊端，為民眾謀福利。

時代力量憑藉著太陽花學運崛起，現任黨產會主委林峯正等人於2015年1月25日舉行時代力量創黨成立大會，並由現任無黨籍立委林昶佐擔任建黨工程隊總隊長。隨後，時代力量在2016年大選取得5席立法委員，包括黃國昌、林昶佐、洪慈庸、高潞·以用、徐永明皆順利當選，正式入主國會成為第三大黨。

▲時代力量日前召開第三屆決策委員就任記者會，由陳椒華說明未來黨務推展的方向與期待。（圖／記者湯興漢攝）



在時代力量創黨不到2年的時間，作家馮光遠率先開出第一槍，在2017年1月8日透過網路直播表示，當初所認知的「時代力量黨」已經變質成為「國運昌隆黨」，不希望自己的努力成為特定人士收割的成果，因此選擇退出時代力量。

時代力量在2019年面臨第一次分裂危機，黃國昌6月於網路直播中表示，若時代力量變成小綠，或者決定要走小綠路線，「我會義無反顧地離開這個政黨」，正式埋下時代力量第一波退黨潮的主因，也使得林昶佐在同年8月1日宣布退出時代力量，決定以無黨籍的身份支持總統蔡英文連任。

隨後，因時代力量決策委員會多次討論是否支持蔡英文連任，卻遲遲沒有下文，徐永明等人更曾經主張「不排除自推人選」，使洪慈庸於8月13日亦宣布退出時代力量，並以無黨籍身份參選立委。此波退黨潮還包括創黨元老林郁容、林世煜也因類似問題於8月25日相繼選擇退黨。

此外，高潞・以用曾因國會助理遭爆涉嫌非法取得400萬元的綠能補助，時代力量火速召開紀律委員會，並決議將高潞・以用停權，並建請黨代表大會予以除名，也使時代力量一度僅剩下黃國昌與徐永明2席立委，直至前立委鄭秀玲於9月遞補後，時代力量才因此保住立法院黨團。

不過，時代力量在歷經第一波的退黨潮後，與民進黨區域立委的競合問題依然無解，原代表時力參選台北市立委的律師陳雨凡以「團結抗中，道不相同」為由宣布退出時代力量，轉向支持民進黨提名的候選人許淑華，時代力量台北市議會黨團科技長蕭新晟也在隔日跟進退黨，並以政黨理念不合為由辭去決策委員。

▲時代力量自2019年陷入退黨風暴。（圖／記者屠惠剛攝）



相隔一個多月，台北市議員林亮君與前時代力量發言人吳崢也在11月8日相繼退出時代力量，時代力量台北市議會黨團也正式瓦解。去年7月底，徐永明因捲入SOGO經營權收賄案，在徐永明選擇主動退出時代力量後，台北市議員林穎孟、黃郁芬也在8月5日宣布退黨，使時代力量正式消失在台北市議會。

時隔不到一個月，時代力量又再爆出「國昌錄音檔」，讓苗栗縣議員曾玟學憤而退黨，接著輪到高雄市議員黃捷因妹妹淪為人頭黨員「被投票」，使她在失望之際也宣布退黨。短短1個月，時代力量損失了4名成員，這波退黨潮是時代力量面臨創黨以來最大危機。

時代力量自從創黨至今，已退黨的成員包括馮光遠、林昶佐、洪慈庸、高潞・以用、林世煜、林郁容、陳雨凡、蕭新晟、林亮君、吳崢、徐永明、林穎孟、黃郁芬、黃捷、曾玟學等15人，上一屆的5席立委中更僅剩下黃國昌一人具有黨籍。

時代力量於2020年大選獲得1,098,044票，以7.75%的得票率搶下3席不分區立委席次，目前在立法院擁有陳椒華、邱顯智、王婉諭等3席立委。議員部分則包括桃園市議員簡智翔、台南市議員林易瑩、高雄市議員林于凱、基隆市議員陳薇仲、新竹市議員蔡惠婷、林彥甫、廖子齊、新竹縣議員連郁婷、苗栗縣議員宋國鼎、彰化縣議員吳韋達、雲林縣議員廖郁賢等11 人。

▼時代力量黨主席陳椒華。（圖／記者湯興漢攝）



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