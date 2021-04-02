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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳椒華喊2022年得票率大幅提升　時力全台僅剩3名立委、11席議員

▲▼時代力量不分區立委候選人翟本喬。（圖／記者湯興漢攝）

▲翟本喬1日宣布退出時代力量。（圖／記者湯興漢攝）

記者林銘翰／台北報導

美斯捷董事長翟本喬1日表示，他已經向時代力量提出退黨申請，但會以時代力量之友的身份，繼續支持時代力量的理想和目標。事實上，時代力量自2019年爆發退黨潮以來，目前僅擁有3席立法委員，全國議員也由原本的16席減至如今的11席，對比時代力量黨主席陳椒華日前喊出在各縣市議會成立黨團的目標，確實有相當大的難度。

時代力量今年3月2日於中央黨部召開「第三屆決策委員就任」記者會，陳椒華當時表示，現今時代力量的最重要近程目標，是在明年的地方選舉獲得好的成績，期待時代力量在議員選舉的得票率能大幅提升，並在各縣市議會成立黨團，讓時力的議員們能最有力地監督各地的地方政府，消除弊端，為民眾謀福利。

時代力量憑藉著太陽花學運崛起，現任黨產會主委林峯正等人於2015年1月25日舉行時代力量創黨成立大會，並由現任無黨籍立委林昶佐擔任建黨工程隊總隊長。隨後，時代力量在2016年大選取得5席立法委員，包括黃國昌、林昶佐、洪慈庸、高潞·以用、徐永明皆順利當選，正式入主國會成為第三大黨。

▲▼時代力量今日舉辦【第三屆決策委員就任記者會】，由黨主席陳椒華介紹新任時代力量決策團隊與黨職幹部，同時說明未來黨務推展的方向與期待。（圖／記者湯興漢攝）

▲時代力量日前召開第三屆決策委員就任記者會，由陳椒華說明未來黨務推展的方向與期待。（圖／記者湯興漢攝）

在時代力量創黨不到2年的時間，作家馮光遠率先開出第一槍，在2017年1月8日透過網路直播表示，當初所認知的「時代力量黨」已經變質成為「國運昌隆黨」，不希望自己的努力成為特定人士收割的成果，因此選擇退出時代力量。

時代力量在2019年面臨第一次分裂危機，黃國昌6月於網路直播中表示，若時代力量變成小綠，或者決定要走小綠路線，「我會義無反顧地離開這個政黨」，正式埋下時代力量第一波退黨潮的主因，也使得林昶佐在同年8月1日宣布退出時代力量，決定以無黨籍的身份支持總統蔡英文連任。

隨後，因時代力量決策委員會多次討論是否支持蔡英文連任，卻遲遲沒有下文，徐永明等人更曾經主張「不排除自推人選」，使洪慈庸於8月13日亦宣布退出時代力量，並以無黨籍身份參選立委。此波退黨潮還包括創黨元老林郁容、林世煜也因類似問題於8月25日相繼選擇退黨。

此外，高潞・以用曾因國會助理遭爆涉嫌非法取得400萬元的綠能補助，時代力量火速召開紀律委員會，並決議將高潞・以用停權，並建請黨代表大會予以除名，也使時代力量一度僅剩下黃國昌與徐永明2席立委，直至前立委鄭秀玲於9月遞補後，時代力量才因此保住立法院黨團。

不過，時代力量在歷經第一波的退黨潮後，與民進黨區域立委的競合問題依然無解，原代表時力參選台北市立委的律師陳雨凡以「團結抗中，道不相同」為由宣布退出時代力量，轉向支持民進黨提名的候選人許淑華，時代力量台北市議會黨團科技長蕭新晟也在隔日跟進退黨，並以政黨理念不合為由辭去決策委員。

▲▼時代力量黨中央張貼春聯“諸事順力” 卻陷入風暴。（圖／記者屠惠剛攝）

▲時代力量自2019年陷入退黨風暴。（圖／記者屠惠剛攝）

相隔一個多月，台北市議員林亮君與前時代力量發言人吳崢也在11月8日相繼退出時代力量，時代力量台北市議會黨團也正式瓦解。去年7月底，徐永明因捲入SOGO經營權收賄案，在徐永明選擇主動退出時代力量後，台北市議員林穎孟、黃郁芬也在8月5日宣布退黨，使時代力量正式消失在台北市議會。

時隔不到一個月，時代力量又再爆出「國昌錄音檔」，讓苗栗縣議員曾玟學憤而退黨，接著輪到高雄市議員黃捷因妹妹淪為人頭黨員「被投票」，使她在失望之際也宣布退黨。短短1個月，時代力量損失了4名成員，這波退黨潮是時代力量面臨創黨以來最大危機。

時代力量自從創黨至今，已退黨的成員包括馮光遠、林昶佐、洪慈庸、高潞・以用、林世煜、林郁容、陳雨凡、蕭新晟、林亮君、吳崢、徐永明、林穎孟、黃郁芬、黃捷、曾玟學等15人，上一屆的5席立委中更僅剩下黃國昌一人具有黨籍。

時代力量於2020年大選獲得1,098,044票，以7.75%的得票率搶下3席不分區立委席次，目前在立法院擁有陳椒華、邱顯智、王婉諭等3席立委。議員部分則包括桃園市議員簡智翔、台南市議員林易瑩、高雄市議員林于凱、基隆市議員陳薇仲、新竹市議員蔡惠婷、林彥甫、廖子齊、新竹縣議員連郁婷、苗栗縣議員宋國鼎、彰化縣議員吳韋達、雲林縣議員廖郁賢等11 人。

▼時代力量黨主席陳椒華。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼時代力量黨主席陳椒華帶領黨籍幹部至台北雙連市集發放新春紅包及春聯。（圖／記者湯興漢攝）

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