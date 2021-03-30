時力黨團提修法抵制新疆棉　禁止輸出入強迫勞動產製品

▲時代力量立法院黨團召開「捍衛人權普世價值，加入國際聲援行列」記者會。（圖／時代力量黨團提供）



記者林銘翰／台北報導

瑞典服裝品牌H&M日前發表聲明，指出新疆維吾爾自治區少數民族遭到強迫勞動，因此拒用新疆棉花。對此，時代力量立法院黨團30日提出《貿易法》修正草案，要求對侵害人權的商品進行實質制裁，並邀請朝野黨團簽署共同聲明，聯合譴責緬甸軍政府。

時代力量立法院黨團30日上午召開「捍衛人權普世價值，加入國際聲援行列」記者會，除了針對新疆維吾爾族等的強迫勞動提出《貿易法》修正草案，在緬甸的血腥鎮壓部分，也邀請立法院各黨團簽署朝野共同聲明，聯合聲援緬甸民主、譴責緬甸軍政府。

時代力量立法院黨團幹事長王婉諭表示，目前各國的研究都指出，中國對新疆維吾爾族等少數民族，施以諸多不人道的人權侵害手段，強迫少數民族勞動生產新疆棉花，製成棉紗、生面料、布料、服裝後至市場上銷售。

王婉諭認為，台灣自詡為民主自由的國家、以人權立國，應清楚表達我國立場，並與國際接軌、修正法規內容，因此時力黨團提出《貿易法》修正草案，禁止輸出入以任何形式強迫或強制勞動生產的原物料或該原物料產製貨品，同時提高罰鍰至50萬至300萬元，並且沒入其商品。

時代力量黨團副總召陳椒華強調，時代力量嚴正抗議緬甸軍政府違反人權的屠殺行為，因此將邀請朝野各黨團簽署共同聲明，聯合聲援緬甸民主，譴責緬甸軍政府的暴行，要求政府針對在台緬甸人士啟動人道機制。

此外，對於因政治情勢返回緬甸恐遭危害之居民，應提供合法安置計畫；對於遣返緬甸恐遭危害的緬甸籍收容人，也應依相關法規暫緩遣返。

時代力量黨團總召邱顯智則表示，立法院在上會期已經成立修憲委員會，目前共計42件提案已交付委員會審查，然而至今卻還未確定修憲委員會召開的時間。

邱顯智說，修憲事宜刻不容緩，如果確定要與2022年地方選舉一同舉行，立法院最晚要在2022年3月底前通過修憲案，呼籲游錫堃應儘早召開修憲委員會，時力黨團也將在朝野協商時要求盡速啟動。

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