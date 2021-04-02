清明連假首日「蘇花改南下湧車潮」　預估下午5時後才紓緩

▲清明連假首日蘇花改南下湧車潮 預估下午5時後才紓緩。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

清明連假首日蘇花改南下在2日上午4時起即湧現車潮，蘇澳分局已加派警力及義交加強蘇花改沿線路段交通疏導，並編排交通快打警力，即時反應立即排除，同時預估下午5時過後，車潮才會逐漸紓緩。

2日蘇澳地區蘇花改南下車潮於凌晨4時開始湧現，蘇澳地區車潮從蘇花改蘇澳端一路回堵至蘇澳新站前，警方預估車潮在傍晚過後才會逐漸紓緩。

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另有關蘇花改開放雙向大客車行駛路肩，開放時段為4月2日5至17時、4月3日7至13時、4月4日及5日12至18時，請大客車駕駛人依告示牌指示通行；另外提醒小型車不要誤闖路肩，以免違規受罰。上述時段，蘇花路廊（台九線及台九丁線）亦雙向禁止21公噸以上大貨車通行。

蘇澳分局呼籲用路人，行經蘇花改路段時，在安全不違規的情況下，適時提高車速，跟上前車，勿刻意拉長車距。另外有關返鄉掃墓人、車潮較為眾多，請民眾前往掃墓時，務必遵守交通規則，切勿違規停車，以免發生交通事故。

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