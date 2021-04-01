假好心送她搭車！16歲弟「公園拖行性侵」　嬌小女慘爬進店家求救

▲ 金特趁著天色昏暗，將女子拖到一旁犯案。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國2017年發生一起驚悚案件，一名年僅16歲的少年在公園看見一名發育遲緩的嬌小年輕女子，剛開始假意護送她，卻突然對她施暴，接著將她拖到一旁性侵，手法相當殘忍。女子事發後爬行到附近店家求救，少年不久後落網，上月31日刑期翻倍。

《每日郵報》報導，現年19歲的金特（Kenneth Gent）2017年經過蓋茨黑德一座公園，看見一名發展遲緩的女子，便上前搭訕，謊稱要陪她去公車站。當時天色很黑，金特假意送她搭車，說服她走一條需要穿越公園的路線，途中突然重擊她的臉部，將她推倒後拖到人煙稀少的地點犯案。

法官說明，金特脫下她下半身的衣物，接著將她的上衣往上拉到她的頭上，讓女子看不到自己的臉。受害者體型嬌小，力氣根本比不上金特，儘管曾試圖從地上爬起，卻被金特抓住頭髮，倒在地上。金特不僅性侵她，還對她拳打腳踢、咬傷她，導致她流血瘀青。女子事後無力站起，只能爬到附近店家求救。

金特被捕後起初宣稱，確實有將女子送到計程車停靠站，沒有和她一起進入公園，後來改口稱犯案時喝醉，當年承認2項性侵罪名後被判3年徒刑。

司法官員普立茲比斯卡（Sarah Przybylska）認為，3年的判決過輕，「我們注意到他對待女性的態度，他怪罪受害者。」金特被診斷出患有反社會人格障礙，據稱沒有任何悔意，先前也曾犯下搶劫等，行為持續惡化。法院因此於31日裁定，將金特的刑期延長至7年半。

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