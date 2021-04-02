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跟陳吉仲喝咖啡　潘忠政：他若能將訴求傳達蔡英文...就持續溝通

▲▼潘忠政和陳吉仲見面談藻礁。（圖／記者許展溢攝）

▲潘忠政和陳吉仲見面談藻礁。（資料照／記者許展溢攝）

記者羅婉庭／台北報導

農委會主委主委陳吉仲31日邀請藻礁公投推動聯盟至農委會「喝咖啡」，遭質疑有「摸頭」意圖。公投領銜人潘忠政2日上午表示，跟陳吉仲見面是希望可以透過他將聯盟的8大要點，向上傳達給總統蔡英文以及行政院長蘇貞昌，若有後續，雙方才會繼續對談。

繼3月5日「喝咖啡」破局，藻礁公投推動聯盟於18日送出連署書後，再次安排與陳吉仲會談，雙方選在3月31日上午，由公投領銜人潘忠政率決策小組成員8人，赴農委會與陳吉仲會面，銜命與環團溝通的民進黨副秘書長林飛帆也列席，雙方暢談約2小時。

藻礁公投推動聯盟提出8大訴求，包括盡速召開聽證會、啟動自然地景審議、暫停三接案興建、提出遷址替代方案、中油不得禁止環團與媒體進入大潭藻礁區、盼與總統見面商談等。

潘忠政上午接受廣播專訪，主持人詢問雙方會面喝咖啡是陳吉仲要請，還是聯盟求見？潘忠政表示，並非聯盟求見，陳吉仲不是真正有決策權的人，但陳因為是好友也一直持續關心藻礁，也知道他很有壓力，所以一直是聯盟溝通的橋梁。

主持人追問，陳吉仲並非主管單位，為何不找經濟部或中油？潘忠政回應，「跟經濟部、中油講了幾百次還是同個調調！」，陳吉仲至少能把訊息傳達給蔡英文跟蘇貞昌。

主持人指出，現在聯盟有70萬人的託付，如果見面之後沒有結論，這樣兩方見面根本沒意義。潘忠政表示，聯盟會看陳吉仲有沒有把聯盟的要求傳達給蔡英文與蘇貞昌，如果有後續，才會繼續談，沒有的話再談就沒有意義。

至於雙方會面原本取消，後來又促成，潘忠政指出，原本預定3月初與陳吉仲見面，但當時很多同仁提醒，連署書有50萬份，也就是有50萬人的期待，這時見面並不洽當，因此取消，隨後當周就再增加了20萬份連署書，陳吉仲3月23日又前來邀約，因此才促成見面會。

潘忠政表日，雙方見面後，「許多人認為陳吉仲沒有權力，找他根本沒有用」，不過，他也知道經濟部其實也是「工具人」，現在最關鍵的人就是蔡英文總統與蘇貞昌。

珍愛藻礁公投聯盟在3月13日對外承諾會敞開大門溝通，這次雙方見面是個禮儀，如果在8月28日公投之前，政府就可以直接宣布第三接收站放棄蓋在藻礁保護區，那麼就可以減少國家社會成本浪費，可能替中油工程省下公帑。潘強調，這次跟陳吉仲的對談，聯盟的原則，就是觀塘興建的第三接收站，一定要遷離大潭藻礁的海岸海域。

▲珍愛藻礁公投領銜人潘忠政。（圖／POP廣播提供）

▲珍愛藻礁公投領銜人潘忠政。（圖／POP Radio提供）

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