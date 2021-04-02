台灣鳳梨VS.澳洲龍蝦　黃偉哲鳳梨觀點登上澳洲主流報紙

▲台南市長黃偉哲「鳳梨換紅酒」的新穎想法，吸引了澳洲記者的目光，他的鳳梨觀點，登上澳洲主流報紙。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

澳洲歷史最悠久、同時也是該國主流報紙之一的雪梨晨鋒報，近日刊出一篇標題為「自由龍蝦、自由鳳梨：因中國貿易戰而產生的新食物同盟」的專題報導，分析因應中國貿易戰點燃，台澳可試圖透過鳳梨跟龍蝦的相互出口創造互惠，記者特別跨海採訪黃偉哲市長，分享他對於台灣鳳梨出口外銷澳洲的觀點。

澳洲近期正蒙受中國強力的貿易抵制，包括紅酒、龍蝦、牛肉等農產品與食品都被限制進口，由於黃偉哲市長在中國宣布暫停進口台灣鳳梨後，率先提出可將台灣鳳梨銷往澳洲，澳洲的紅酒也可銷來台灣，黃市長「鳳梨換紅酒」的新穎想法，吸引了澳洲記者的目光，因此特地採訪黃市長，希望能了解他如何看待台灣與澳洲的雙邊農產貿易。

這篇報導中介紹了黃偉哲市長來自的台南市為台灣第2大鳳梨產區，而黃市長介紹了台灣人用爭相採購國產鳳梨展現團結；除此之外，黃偉哲市長認為目前正是紅酒、龍蝦跟台灣鳳梨相互出口的好時機，因為對理念相近的國家而言，若能輸出各自引以為傲的產品給對方，將會是雙贏的局面。

對於此次受訪刊在澳洲媒體上，黃偉哲市長說，很高興這次能在澳洲的主流媒體上為台灣、台南發聲，尤其澳洲一直是台灣的好朋友，不管是澳洲龍蝦、牛肉或起士，都深獲台灣人青睞。台南則擁有很多優秀的農產品，蘭花、芒果、鳳梨、文旦、荔枝、牛蒡、毛豆等，雙方的農產品強項種類不同，相信農產品貿易可以互補滿足兩地人民需求、對雙方農民也都有利，因此樂見這樣的貿易能活躍發展。

歷經多年努力，澳洲在2020年3月同意我國產鳳梨鮮果輸入，而史上首次輸出的台灣鳳梨也在2021年3月底抵達澳洲，在嚴格檢疫查驗合格後順利通關，為鳳梨輸澳確立標準通關與商業模式，黃偉哲市長也期待隨台南鳳梨進入產季，未來也能讓澳洲消費者品嘗到台南鳳梨的美味。

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