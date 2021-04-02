「先改改汗臭味」台男太害羞　網紅教2招追女：台灣剩女很飢渴！

▲Tiffany T妹。（圖／翻攝自Facebook／Tiffany T妹）



網搜小組／董美琪報導

越來越多台灣人娶越南妻子，也常登上新聞版面！網紅T妹（Tiffany Chen）近日有感PO文感嘆台男怎麼了，竟然要花錢才能娶到太太，她忍不住開玩笑自嘲「T妹免費都沒人要娶！」同時認為台灣男生可以「先改變汗臭味！注意儀容！」

上月，屏東李姓男子花65萬迎娶一名越南新娘，雙方僅6天，妻子自此人間蒸發，讓他不得不懸賞1萬元「尋妻」，掀起不小熱議。對此，T妹就直言，「用錢買感情就要有被落跑的打算」還驚呼，「台男是怎麼了？！淪落到一堆要花錢！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

Tiffany T妹3月31日在粉絲團PO文分享心得，認為台灣男生「先改變汗臭味！注意儀容！」另外強調自我認可也很重要。

全文如下：

最近我一直思考一個問題，我們台男太過自卑、害羞、不擅長主動、害怕被拒，所以紛紛找外國新娘買比較快。

西方人教育上比較主動直接，懂得表白、自信滿滿、浪漫與懂得讚美，確實比較會把妹。

真想開課⋯ 訓練一下我們台男，首先先改變汗臭味！注意儀容！這是我們很多台男缺乏的，沒人想跟油膩汗臭惡女在一起吧？那為什麼一堆台男不修邊幅呢？連體香劑、香水都不會噴！

還有自我認可很重要，女人喜歡你身上散發出的自信與魅力，就算渣男也很多人搶。

不要容易玻璃心，約第一次拒絕、就約第二次呀！改變一下思維與衛生習慣，其實真的不用買老婆。

台灣的女性反而越來越自主，社會地位提高，也懂得追求喜愛的人，真的沒有聽過台女要花錢買越南老公，這應該是蠻丟臉的事！

人是有感情動物，不是買物品⋯

T妹免費都沒人要娶！！這個是事實！T妹會洗衣、燒菜、經濟獨立會賺錢、很會叫、很會搖、按摩手勁很好、睡覺不會打呼磨牙、體味芬芳動人、帶出去光鮮亮麗讓你驕傲、屁股大很會生、臉圓肉肉的好面相、滿滿幫夫運⋯ 你娶我還不用花錢！

coming baby～ 台灣許多剩女都很飢渴！

#台男加油

►「冰冰霜」全臉、全身都能用3入特價590