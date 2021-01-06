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T妹拍片「教穿哺乳衣」　被檢舉吸毒全下架！痛失70萬人粉絲團

▲▼。（圖／翻攝自T妹IG）

▲T妹臉書、抖音、Line社團都被檢舉。（圖／翻攝自T妹IG）

記者崔子柔／綜合報導

網紅T妹（Tiffany Chen）個性直率又大方，常分享自己火辣的照片，在臉書累積了70萬粉絲，去年更推出露點寫真，頗受粉絲青睞。不過日前她發在臉書教新手媽媽穿哺乳衣的影片被檢舉，導致痛失累積70萬人的粉絲團，她對臉書感到相當不滿，「說什麼我使用大麻毒品之類，反正各種可笑的檢舉都成功。」

T妹解釋，先前她開了Line社團，很多人在裡面洗版、不顧版規，她至少踢了幾千人，結果被踢的人接連跑去臉書罵她，又開始狂檢舉她的抖音、臉書、Line社團，約2、3天時間就讓3平台全陣亡。

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▲▼。（圖／翻攝自T妹IG）

▲T妹不滿臉書的審核機制。（圖／翻攝自T妹IG）

T妹氣憤表示，「臉書也誇張，我教導媽媽穿哺乳衣，還有替廠商發的內衣廣告教導如何穿，到底女性胸部是多噁心呀？」，認為這樣就違反社群守則，對女性也太不尊重。

T妹也無奈說，還有一堆莫名奇妙的檢舉，「說甚麼我使用大麻毒品之類，反正各種可笑的檢舉都成功」，讓經營許久的粉絲團付諸東流，不過她也在1月1日創立新的粉絲專頁，持續與粉絲互動。

▼T妹新的粉絲專頁已上線。（圖／翻攝自T妹粉專）

▲▼。（圖／翻攝自T妹IG）

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