簡直碰瓷！T妹嗆雞排妹「不寬心」1句話毀名節：真當大家都癡漢？

▲雞排妹指控壓胸主持人是曾國城。（圖／記者張一中、黃軍瑋攝）

記者曾筠淇／綜合報導

雞排妹（鄭家純）主持尾牙指控翁立友、公司老闆性騷擾，近日來風波延燒，掀起兩派聲浪，而她也在留言區再爆料，自己曾被主持人大哥刻意壓胸，昨（4）日更是曝光該主持人就是曾國城。網紅T妹得知此事後，忍不住在IG上發文表示，「連曾國城都被雞雞控訴襲胸」，真的以為大家都是癡漢阿宅？

T妹得知雞排妹指控曾國城襲胸的消息後，今（5）日忍不住在IG上發文表示，想不到連曾國城都被控訴，「簡直碰瓷！不是先哭先贏，不哭一場怎麼捍衛自己？」T妹強調，並不是她不幫女生說話，而是明眼人都很清楚，過去那些毀滅性的報復可說是得理不饒人，真的不是只要裝清純就沒事。

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T妹認為，很多人知道女生被性騷擾並大哭後，就會同情、狂罵其他人怎麼沒有同理心，但是，「請問這件事誰才是真的受害者？哭～大喊被性騷擾，就一定是性騷擾嗎？」

一直以來，T妹總替女性發聲，也捍衛身體自主權，強調不論穿著如何都不應該隨意被碰觸，但如果連自己都承認對方僅是假動作，「代表不明顯，為什麼不寬心一點？」說不定就只是不經意碰到而已，「一定要毀滅式？你的名潔（節）重要，別人名潔（節）就不重要嗎？」

T妹坦言，「人家一生的名譽，瞬間因為碰觸而『全毀』」，除了翁立友，現在又多了曾國城，兩人正巧都意圖不軌，「真的笑了」，誰碰到誰就倒楣，這張嘴真的很可怕，「真當大家都是癡漢阿宅，把你捧上天呀！」

▲雞排妹記者會當天所穿的洋裝與日前上節目穿的是同一套。（圖／翻攝自YouTube／全民星攻略）

雞排妹日前在留言處爆料，說自己曾被主持人大哥刻意壓胸，「當下我感受到對方身體撞上來，胸部被擠壓的程度，下一秒我愣住了，想了好幾遍，是我想太多還是對方故意，最後我認爲正常人就算抓錯距離，也會立刻說聲不好意思。」4日，她便指名該人就是曾國城。

對此，曾國城接受媒體訪問時則回應，「我可能很抱歉我的肚子可能比她的胸部要再大一點，所以，她如果對我表達友誼的方式如果不太習慣的話，其實明說就好了，我們不需要這個，在我的世界沒有男女老幼，我對任何人都一樣，我對記者都一樣，我不會因為你們記者我對你們保持距離，說『欸你們會害我』，不會嘛，無聊啊。」