　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

簡直碰瓷！T妹嗆雞排妹「不寬心」1句話毀名節：真當大家都癡漢？

▲▼雞排妹指控壓胸主持人是曾國城。（圖／記者張一中、黃軍瑋攝）

▲雞排妹指控壓胸主持人是曾國城。（圖／記者張一中、黃軍瑋攝）

記者曾筠淇／綜合報導

雞排妹（鄭家純）主持尾牙指控翁立友、公司老闆性騷擾，近日來風波延燒，掀起兩派聲浪，而她也在留言區再爆料，自己曾被主持人大哥刻意壓胸，昨（4）日更是曝光該主持人就是曾國城。網紅T妹得知此事後，忍不住在IG上發文表示，「連曾國城都被雞雞控訴襲胸」，真的以為大家都是癡漢阿宅？

T妹得知雞排妹指控曾國城襲胸的消息後，今（5）日忍不住在IG上發文表示，想不到連曾國城都被控訴，「簡直碰瓷！不是先哭先贏，不哭一場怎麼捍衛自己？」T妹強調，並不是她不幫女生說話，而是明眼人都很清楚，過去那些毀滅性的報復可說是得理不饒人，真的不是只要裝清純就沒事。

[廣告]請繼續往下閱讀...

T妹認為，很多人知道女生被性騷擾並大哭後，就會同情、狂罵其他人怎麼沒有同理心，但是，「請問這件事誰才是真的受害者？哭～大喊被性騷擾，就一定是性騷擾嗎？」

一直以來，T妹總替女性發聲，也捍衛身體自主權，強調不論穿著如何都不應該隨意被碰觸，但如果連自己都承認對方僅是假動作，「代表不明顯，為什麼不寬心一點？」說不定就只是不經意碰到而已，「一定要毀滅式？你的名潔（節）重要，別人名潔（節）就不重要嗎？」

T妹坦言，「人家一生的名譽，瞬間因為碰觸而『全毀』」，除了翁立友，現在又多了曾國城，兩人正巧都意圖不軌，「真的笑了」，誰碰到誰就倒楣，這張嘴真的很可怕，「真當大家都是癡漢阿宅，把你捧上天呀！」

▲▼雞排妹再爆曾國城是壓胸主持人。（圖／翻攝自YouTube／全民星攻略）

▲雞排妹記者會當天所穿的洋裝與日前上節目穿的是同一套。（圖／翻攝自YouTube／全民星攻略）

雞排妹日前在留言處爆料，說自己曾被主持人大哥刻意壓胸，「當下我感受到對方身體撞上來，胸部被擠壓的程度，下一秒我愣住了，想了好幾遍，是我想太多還是對方故意，最後我認爲正常人就算抓錯距離，也會立刻說聲不好意思。」4日，她便指名該人就是曾國城。

對此，曾國城接受媒體訪問時則回應，「我可能很抱歉我的肚子可能比她的胸部要再大一點，所以，她如果對我表達友誼的方式如果不太習慣的話，其實明說就好了，我們不需要這個，在我的世界沒有男女老幼，我對任何人都一樣，我對記者都一樣，我不會因為你們記者我對你們保持距離，說『欸你們會害我』，不會嘛，無聊啊。」

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

ET快訊
大咖男星一聽「雞排妹名字」秒拒同台　網跪：先知
女星親睹曾國城「撞胸現場」　還原上半身接觸2秒感受
網點名他也性騷雞排妹　許效舜回應「還原現場」
快訊／《白色巨塔》韓女星癌逝　享年44歲
簡直碰瓷！T妹嗆雞排妹1句話毀名節：當大家都癡漢？
00882瘋搶7%股利　不敗教主曝「封關前操作」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

大咖男星一聽「雞排妹名字」秒拒同台　網跪「神先知」：閱人無數

YouTuber金針菇紅回韓國！韓網看完影片「愛上台灣」：好想喝珍奶

沒買到高鐵票！他死心前「改1選項」竟冒出一堆空位：根本沒人搶

國師癱瘓Clubhouse！5000人塞爆「機器水逆」　唐綺陽：再斷就不說

苗栗斗煥坪營區爆水痘群聚感染！7兵送醫　匡列「上百名接觸者」

第29屆2021年鹿耳門天后宮　封印大典揭開「台灣年」序幕

印尼籍船員染疫！陪就醫員工「1人有感冒症狀」　檢驗結果出爐

無壓力家事！5大招防廚房油膩　過年不再痛苦大掃除

部桃「清零計畫＋回溯專案」關鍵日　鄭文燦：希望今天有好結果

簡直碰瓷！T妹嗆雞排妹「不寬心」1句話毀名節：真當大家都癡漢？

雞排妹控撞胸！曾國城「抱歉肚子比她胸大」　解讀錯「表達友誼的方式」：不習慣明說就好！

偉晉深情彈唱一半...媽要收垃圾打斷　翻白眼：最會在最對的timing叫你！！！

霸凌鳳山少女9屁孩怕了！16歲最狠短褲妹落網 4男5女涉3罪送辦

「大小姐」吳兆絃道歉了！　親筆信全文曝光：會修正講話態度

大和解！吳宗憲、連千毅真的合體了　親揭「私下恩怨真相」

欣興電子再火警！黑煙不斷竄出　警消獲報到場全力搶救中

中山高北上251.5K小客車翻覆　女駕駛頭部破裂釀1死3傷

拆家小隊沒電！哈士奇「捲成7肉球」排隊乖睡　網融化：像天使

謝金晶挺翁立友：百分之百相信他！　向蕙玲曝拍MV「他手放我肩膀都會抖」

疫苗有譜！COVAX首波供台出貨　最快2月獲分配...到貨1周可開打

大咖男星一聽「雞排妹名字」秒拒同台　網跪「神先知」：閱人無數

YouTuber金針菇紅回韓國！韓網看完影片「愛上台灣」：好想喝珍奶

沒買到高鐵票！他死心前「改1選項」竟冒出一堆空位：根本沒人搶

國師癱瘓Clubhouse！5000人塞爆「機器水逆」　唐綺陽：再斷就不說

苗栗斗煥坪營區爆水痘群聚感染！7兵送醫　匡列「上百名接觸者」

第29屆2021年鹿耳門天后宮　封印大典揭開「台灣年」序幕

印尼籍船員染疫！陪就醫員工「1人有感冒症狀」　檢驗結果出爐

無壓力家事！5大招防廚房油膩　過年不再痛苦大掃除

部桃「清零計畫＋回溯專案」關鍵日　鄭文燦：希望今天有好結果

簡直碰瓷！T妹嗆雞排妹「不寬心」1句話毀名節：真當大家都癡漢？

田中將大6日投入春訓　為不影響防疫特地公開行程

江啟臣新年影片談萊豬、關中天　批評蔡政府施政讓人民生活辛苦

嗜賭父入獄還寄信討錢　2子女幫扛債！前妻194字心聲助攻獲勝

台灣辦公室一日生變　美國挺不敵蓋亞那變心　外交粉專：進三步退一步

花2500找辣妹解放！高雄男「完事後」門秒被打開　結局慘曝

汪小菲出關！ 牽2孩上街被拍…女兒「優越比例」網驚：遺傳大S氣場

住宅掀起搶建潮　去年全台開工量13.4萬創12年新高　

蘆洲中山市場熄燈　攤商鳥獸散！不捨告別「養活3代人」攤位

亮・珠寶／無限符號秘密傳情　Tiffany銀手環不到2萬入手

神龍加持刮中200萬！　中獎人現身分享選號密技：喜歡選雙數

生活熱門新聞

孕女送驚喜…男友喝到異物怒罵店員

過年送「鳳梨牛軋糖」！男友媽怒丟垃圾桶

女律師挺雞排妹「8問翁立友」：尊重要翻譯？

普妹反攻成AV天后！達人揪關鍵錯誤

雞排妹被性騷是雙標？　呱吉舉1例網讚爆

Clubhouse波多野之亂　5000人塞爆癱瘓

今年是「寡婦年」！立春有8大禁忌

台首波疫苗：打入猴子病毒！一張圖看效能

小年夜雷雨彈炸全台　一張圖看雨變天

T妹嗆雞排妹「不寬心」：當大家都癡漢？

吃牛排驚見神秘物體　內行人解答了

部桃護理師心累返家！夫狂怨「很久沒行房」

LINE也該大掃除！10招「帳號整理術」公開

斗煥坪群聚感染　國防部回應了

更多熱門

相關新聞

要雞排妹停手「這世界不是只要妳敢講就無敵」

要雞排妹停手「這世界不是只要妳敢講就無敵」

雞排妹（鄭家純）自爆遭性騷風雲延燒多日，各方人士也都一一出來發表對這件事情的看法，而擁有10幾萬人追蹤的橫綱凱咪（Aqq cami）認為自己也有過被性騷擾的經驗，但她認為有證據是最重要的，並隔空喊話雞排妹：「收手吧阿純，事情見好就收。」

邰智源手疑「誤觸雞排妹胸部」！

邰智源手疑「誤觸雞排妹胸部」！

女歌手搭地鐵「屁股遭衝撞」手沾液體

女歌手搭地鐵「屁股遭衝撞」手沾液體

鮪魚質疑雞排妹「不喜歡可以拒絕」

鮪魚質疑雞排妹「不喜歡可以拒絕」

女律師挺雞排妹「8問翁立友」：尊重要翻譯？

女律師挺雞排妹「8問翁立友」：尊重要翻譯？

關鍵字：

雞排妹鄭家純翁立友曾國城性騷T妹

讀者迴響

熱門新聞

雞排妹控曾國城壓胸！同場藝人曝關鍵現場

曾國城《全民星攻略》「撞胸畫面」曝光！

曾國城回應全文：認識你，就會給一個擁抱

「壓胸主持人」是曾國城！他首度發聲了

狼人女孩為結婚剃毛　驚人對比曝光

雞排妹「曾國城道歉我收到了」再嗆：翁立友向前輩多多學習

孕女送驚喜…男友喝到異物怒罵店員

眾星發聲挺翁立友　網揭2大關鍵原因

外送員送餐豔遇　小姐姐挑逗：肉償服務費

鮪魚質疑雞排妹「不喜歡可以拒絕」

過年送「鳳梨牛軋糖」！男友媽怒丟垃圾桶

靠性感按摩竄紅　網紅患躁鬱症「預錄遺言」亡

男大生陪看病翻車　目睹母爆頭慘死

身心障礙男盪鞦韆等爸爸　民眾要求起身爆衝突

告「佔鞦韆遲緩男」男是6寶爸　法律高材生當清潔員

更多

最夯影音

更多
雞排妹控撞胸！曾國城「抱歉肚子比她胸大」　解讀錯「表達友誼的方式」：不習慣明說就好！

雞排妹控撞胸！曾國城「抱歉肚子比她胸大」　解讀錯「表達友誼的方式」：不習慣明說就好！
偉晉深情彈唱一半...媽要收垃圾打斷　翻白眼：最會在最對的timing叫你！！！

偉晉深情彈唱一半...媽要收垃圾打斷　翻白眼：最會在最對的timing叫你！！！

霸凌鳳山少女9屁孩怕了！16歲最狠短褲妹落網 4男5女涉3罪送辦

霸凌鳳山少女9屁孩怕了！16歲最狠短褲妹落網 4男5女涉3罪送辦

「大小姐」吳兆絃道歉了！　親筆信全文曝光：會修正講話態度

「大小姐」吳兆絃道歉了！　親筆信全文曝光：會修正講話態度

大和解！吳宗憲、連千毅真的合體了　親揭「私下恩怨真相」

大和解！吳宗憲、連千毅真的合體了　親揭「私下恩怨真相」

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面