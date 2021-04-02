台鐵「這3站」祭優惠！限時折扣一次看懂　憑票根咖啡買一送一

▲配合中捷試營運，台鐵推出限時優惠。（圖／觀光局）

記者李宜秦／台北報導

台中捷運於3月25日恢復試營運，交通部台鐵局與車站商場合作，於新烏日站(捷運綠線高鐵台中站)、大慶站、松竹站三個共站車站推出限時優惠活動，旅客只要用手機出示與中捷或台鐵三個共站車站合照的任一照片或提供乘車票券、電子票券等，在台鐵3個車站中貼有「TR共讚」標誌的店家就可享有優惠。

台鐵局表示，台中捷運綠線開通後，將有三個站與臺鐵相連接，給乘客更便利的轉乘服務。台鐵與中捷為了宣導轉乘的便利性，合作推出「共讚優惠」活動，吸引不少知名店家參與。

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▲台中捷運試營運中。（圖／台中市政府提供）

參與店家包括新烏日站-Family Mart商場的周氏蝦捲提供蝦餅「三包300元」(每日限量100包)、安維斯租車除平日租車全車款租一送一外再加贈精美小禮物、薔薇派和加點堂買5送1優惠、鐵道故事館全館9折；大慶站溫點咖啡的咖啡、奶蓋全品項和鳳梨冰茶全部買一送一；松竹站的王媽媽肉骨茶打卡免費送肉骨茶清湯。

台鐵局表示，本次活動希望增加與乘客的互動性，旅客憑與捷運或台鐵車站合照為優惠憑據，不過如果消費者提供乘車票券或電子票證，也都一率享有折扣。