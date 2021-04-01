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畢業求職潮來了！　專家：年輕人先這樣做讓工作更好找

▲勞動部雲嘉南分署分署長劉邦棟建議，青年人可透過勞動部日前推出的「Youth職涯就業諮詢平台」進行線上諮詢，幫自己找對就業方向，找到理想工作。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲勞動部雲嘉南分署分署長劉邦棟建議，青年人可透過勞動部日前推出的「Youth職涯就業諮詢平台」進行線上諮詢，幫自己找對就業方向，找到理想工作。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

畢業季即將到來，勞動部雲嘉南分署青年職涯發展中心，4-6月於雲嘉南地區辦理超過60場次專屬青年朋友的職涯講座、職場參訪體驗、團體課程等活動，希望幫青年釐清職涯方向。

另考量年輕人面對面比較害羞，分署長劉邦棟建議可透過勞動部日前推出的「Youth職涯就業諮詢平台」進行線上諮詢，幫自己找對就業方向，找到理想工作。

對即將畢業踏入職場的新鮮人來說，最常詢問的問題包含目前產業趨勢是什麼、進入職場前該準備何項技能、履歷自傳該如何寫，甚至還在摸索就業方向，或不知道自己適合從事何種職業等，對此，劉邦棟說，在面對職涯抉擇時，其實善用政府資源，可達事半功倍的效果，建議還找不到就業方向的青年可先與專業的職涯諮詢師面談，了解自己的興趣、專長與目標，提早做好就業準備。

▲勞動部雲嘉南分署分署長劉邦棟建議，青年人可透過勞動部日前推出的「Youth職涯就業諮詢平台」進行線上諮詢，幫自己找對就業方向，找到理想工作。（圖／記者林悅翻攝，下同）

劉邦棟說，為迎接畢業求職潮，雲嘉南分署青年職涯發展中心雖然在台南有實體服務空間，但若覺得面對面比較害羞，或較不擅長與公部門互動，劉邦棟則鼓勵青年朋友透過勞動部近日推出的「Youth職涯就業諮詢平台」與職涯顧問進行一對一諮詢服務，只要是18-29歲青年，到台灣就業通網站註冊登入，就能預約諮詢時段，與專業顧問一起探索職涯目標、了解產業趨勢、診斷履歷自傳、提升面試技巧等，「只要拿起手機就可獲得職涯上的幫助，相當便利」。

劉邦棟也提醒年輕人千萬不要給自己限制，要勇敢走出舒適圈多嘗試不同事物，如果在職場上的你還沒有找到職涯方向，歡迎善用政府資源，青年職涯發展中心服務內容包括職業適性測驗、履歷健檢、模擬面試等，另也舉辦包括職涯講座、團體課程、職場參訪體驗等多場活動，歡迎青年朋友踴躍參加。除此之外，勞動部在就業與技能培訓上都有計畫補助，相關資訊可上YS青年職涯發展中心，雲嘉南分署臉書粉絲團或來電06-3020036洽詢。

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關鍵字：

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