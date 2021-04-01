寫信要60萬否則「不放過2兒」　陸男辯稱是愚人節玩笑！下場慘曝

▲寫信給朋友開玩笑，下場慘曝。（圖／取自pixabay）



記者邱茀濱／綜合報導

今（1）日是愚人節，但小心玩笑別開過頭了。大陸一名男子前年匿名手寫一封「威脅信」，要朋友拿出人民幣60萬元（約新台幣260萬元）現金，否則不放過「他的兩個兒子」。不過，男子自以為的幽默，近日被法院判處有期徒刑3年6個月。

綜合陸媒報導，北京高院近日披露案件稱，事發於2019年4月1日，吳姓男子陪妻子值班時，突然想要給朋友來個惡作劇，當下以軍人的身分手寫一封信，要鍾姓男子2天後將60萬元現金放到某公車站旁的花圃內，否則要對他兩個小孩不利，威脅意味濃厚。

▲朋友間的玩笑要適可而止。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）



4月3日晚間9時許，吳男真的到了約定地點等待鍾男，2小時後才離開。鍾男當晚11點看到信件急忙報警。隔天吳男聽妻子講述此恐嚇信以後，隨即承認是自己寫的，並聲稱因為當天是愚人節，原意是想和對方開個玩笑，沒有想到後果那麼嚴重，接著就去投案自首。

法院認為，吳男在得知被害人報警後才承認是其所為，其行為已遠超玩笑範疇，此行為已構成敲詐勒索罪；另因意志以外的原因，吳男未取得被害人財物，係犯罪未遂，依法可以減輕處罰；且吳男又主動投案，應認定為自首，依法也能減輕處罰。最終認定吳男犯敲詐勒索罪，判處有期徒刑3年6個月，並處罰金人民幣1萬元。

消息一出，不少網友留言說，「不作死不會死！誰知道你是不是認真的」、「這就是敲詐，被抓到了才謊稱愚人節玩笑」、「愚人節只有愚人沒有節」、「凡事皆有度」、「玩笑本身就是有尺度的」、「這是個傻子吧」。

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