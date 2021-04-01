台東縣「民安7號」演習今展開　饒慶鈴感謝參與人員辛勞

▲ 台東縣「民安7號」演習今展開。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

「多一分防災準備，少一分災害損失」台東縣110年全民防衛動員暨災害防救(民安7號)演習1日辦理，現場由台東縣長饒慶鈴擔任指揮官，並有中央相關部會代表、學者專家、國軍、縣府團隊與公民營事業單位參加。

饒慶鈴表示，全球氣候異常造成更多的氣候變遷，台灣面臨許多災後難考驗。颱風與地震所帶來的威脅與傷害也不斷考驗著我們的防災應變能力，感謝所有參與人員辛勞，希望能夠確實演練，災後整合所有資源進行搶救與復原工作。

▼ 民安7號演習由台東縣長饒慶鈴擔任指揮官 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

這次演練模擬風災與地震複合災害，縣府各災防編組、國軍部隊、國營事業單位、管線單位、各救災單位等共38個參演單位，總計達750人次參演。風災演練科目計有：災情查通報、應變中心開設、水利設施搶修搶險、災民疏散撤離與收容安置，並且模擬地震造成建築物倒塌人員受困待救，遊覽車與載有二氯甲烷小火車發生重大交通事故等。



為使演習情境更貼近實際應變流程，該演習也在演習下午13時與14時期間，同步發送災防告警訊息；災防告警訊息(PWS)是政府與4G電信業者合作建置，其特點是以細胞廣播服務(CBS)方式進行傳送，以獨立通道傳遞災害訊息，不受網路壅塞影響，數秒內即可將災害訊息傳送至基地台涵蓋範圍內所有用戶手機，讓民眾能及早採取應變作為。

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