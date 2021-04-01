首波放假車潮國道多路段「時速不到30公里」　國5估塞到過夜

▲高公局預估清明連假交通量僅次於春節，約為112 ~ 122百萬車公里，為平日的1.4倍。（圖／資料照／記者游芳男攝）
記者賴文萱／台北報導
清明連假就要展開，交通量僅次於春節，約為112 ~ 122百萬車公里，為平日的1.4倍。高公局表示，今（1）日國5首波連假車潮自上午起陸續湧現，恐一路壅塞至深夜24時，另外，國1南向楊梅-新竹系統及國3南向三鶯-關西晚上6點起也會出現一波車潮，預計要到晚上8、9點才會紓解。
▲16:30國道塞車狀況。（圖／翻攝自高公局）
截至下午4點30分最新路況顯示，國5南港系統至頭城南向路段持續車多壅塞，時速不到30公里。另外，國3新店-安坑南向路段、國1湖口服務區至新竹系統等南向路段也開始塞車，時速均不到40公里。
清明連假收假日重點壅塞路段預測一覽表
4/1 連假前一日
「國1南向」
18-23 時楊梅-新竹系統（3倍）
「國3南向」
18-22 時三鶯-關西（3倍）
「國5南向」
9-24 時南港系統-坪林（3倍）
4/2 連假首日
「國1南向」
6-15 時楊梅-新竹系統（3倍）
7-15 時彰化系統-埔鹽系統（3倍）
「國1北向」
10-12 時圓山-大華系統（4倍）
「國3南向」
7-12 時三鶯-關西（4倍）
9-12 時烏日-霧峰系統（4倍）
「國5南向」
4-16 時南港系統-坪林（5倍）
4/3 連假第2日
「國1南向」
7-14 時楊梅-新竹系統（5倍）
8-14 時彰化系統-埔鹽系統（3倍）
「國1北向」
10-12 時圓山-大華系統（4倍）
「國3南向」
7-12 時三鶯-關西（4倍）
9-12 時烏日-霧峰系統（4倍）
「國5南向」
6-16 時南港系統-坪林（5倍）
「國5北向」
12-22 時宜蘭-坪林（7倍）
4/4 連假第3日
「國1北向」
10-12 時圓山-大華系統（4倍）
15-20 時南屯-后里（4倍）
14-22 時西螺-埔鹽系統（4倍）
16-21 時新竹系統-竹北（4倍）
「國3北向」
16-20 時關西-大溪（4倍）
16-20 時竹山-中興（3倍）
16-20 時霧峰系統-霧峰（3倍）
「國5北向」
9-24 時宜蘭-坪林（7倍）
「國6西向」
16-19 時舊正-霧峰系統（3倍）
4/5 連假收假日
「國1北向」
15-18 時南屯-后里（4倍）
15-18 時西螺-埔鹽系統（4倍）
16-18 時新竹系統-竹北（4倍）
「國3北向」
15-18 時關西-大溪 （4倍）
15-18 時竹山-中興（3倍）
15-18 時霧峰系統-霧峰（3倍）
「國5北向」
10-20 時宜蘭-坪林（7倍）
「國6西向」
16-18 時舊正-霧峰系統（3倍）
▲清明連假前1日路況預測。（圖／高公局提供）
高公局表示，清明連假車潮自前一日（4月1日）上午9時起湧現，預估國5南向南港系統至頭城路段車多壅塞情形，恐持續至深夜24時，另自連假首日（4月2日）5時起出現車多至16時始紓解。
▲清明連假首日路況預測。（圖／高公局提供）
為避免交通壅塞惡化，高公局規劃假期間實施國1、國3及國5匝道封閉措施，連假第1日及第2日（4月2日及3日），每日0至12時，封閉國5石碇及坪林南向入口匝道（石碇封閉期間改為大客車專用道）、每日0至24時，封閉國1平鎮系統及埔鹽系統南向入口匝道。
▲清明連假第二日路況預測。（圖／高公局提供）
▲清明連假第三日路況預測。（圖／高公局提供）
連假第3日及第4日（4月4日及5日），每日7至19時，封閉國1虎尾北向及國3名間雙向入口匝道、每日0至24時，封閉國1埔鹽系統及西濱北向入口匝道。
▲清明連假收假日路況預測。（圖／高公局提供）
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