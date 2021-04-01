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清明節6大掃墓拜拜禁忌　紙錢飛走千萬不能撿

▲南韓中秋節是祭祖的日子。（圖／CFP）

▲清明節掃墓得注意的六大禁忌。（示意圖／CFP）

生活中心／綜合報導

清明節掃墓，是祭拜祖先的重要日子，家家戶戶在掃墓祭祖時，有許多得注意的事項，《旺好運》網站列出以下六點常被忽略細節，提醒民眾，避免觸犯習俗禁忌。

1. 掃墓時間
建議早上10點至下午3點前，此時陽氣較重，太早或太晚都不適宜。

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2.祭拜避開物
每個群族有不同的拜拜文化，但大多會避開用鳳梨、芭樂、葡萄及香蕉等水果，因為鳳梨有旺來的含義；芭樂、葡萄、荔枝和龍眼等含籽以及屬於多串類的水果，會有招來一連串壞事的意思；香蕉諧音有「招」的意思，不適合用在清明節拜拜。

3.掃墓穿著避開大紅大紫
衣著方面簡單樸素就好，避開穿著鮮豔顏色的衣服。

4.紙錢飛走不要撿
現在提倡環保，已經越來越少人燒香、燒紙錢，如果還是有這習俗，一定要特別注意，不要翻攪正在焚燒的金紙，萬一紙錢飄到別人家的地域，切記不要撿回來。
 
5.掃墓別嬉戲玩耍
在祖先的地盤，不要隨意冒犯，像是玩鬧、拍照、不禮貌的話，最好都不要有這些行為。

6.掃墓後淨身洗衣
掃墓結束後，回到家最好先洗澡，把身上衣服換掉，或是使用艾草、粗鹽清洗，去除晦氣。如果體質比較敏感的人，可以在掃墓時配戴護身符，祈求庇佑。

【文章由《旺好運》臉書粉絲團授權，非經授權不許轉載】

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