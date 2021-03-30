遊覽車「左轉疏忽」輾斃斑馬線婦人　司機扯：沒看到...下場曝

記者黃宥寧／台北報導

台北市士林區文林路口，發生一起死亡車禍！一名78歲陳姓婦人行走斑馬線時遭一輛遊覽車輾過，人一度卡在後車底，因出血性休克當場死亡。事發時62歲王男無酒駕，他慌張稱「沒看見對方」並表示一路從新竹北上，載完客人準備休息，豈料竟發生這種事。士林地檢署日前依過失致死將王姓遊覽車駕駛起訴。

事發回到去年11月19日上午，當時王姓司機駕駛該遊覽車沿北市德行西路東往西向方向行駛，應注意駕駛車輛行經轉彎路口時，要禮讓斑馬線上行走的路人，孰料他想左轉文林路時，直接輾過行走在行人穿越道上的陳婦。

▼陳姓婦人過馬路時，遭一輛遊覽車輾斃，王姓司機依過失致死起訴。（圖／記者黃彥傑攝）

王男當下表示，他一早從新竹北上，在天母地區將乘客放下車後，正打算找可以停車的地方休息，但沒想到撞到人；真的沒看到婦人過馬路，撞到後才驚覺自己撞到人了。陳婦遭左側車身撞擊導致頭部及胸腹腔外傷，並因出血性休克當場死亡。

案經死者陳姓婦人子女訴由士林分局報告偵辦，王姓駕駛也於警詢及偵查中坦承事實；檢察官根據監視錄影器畫面及北市車輛行車事故鑑定會內容指出，該事故為王姓駕駛「左轉疏忽」導致，死者「無肇事因素」並依過失致死將王男起訴。

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