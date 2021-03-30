新發明！「秒殺」冷鏈外包裝病毒　5月深圳先試用

▲大陸電子束滅活冷鏈食品外包裝「新冠病毒項目」實驗成功。（圖／翻攝深圳商報）

記者任以芳／綜合報導

新冠病毒容易附著在物體上，也讓全球冷鏈運輸、物流倉儲業者非常頭疼。綜合大陸媒體今（30日）最新消息指出，中廣核集團聯合清華大學核能與新能源技術研究院和醫學院等單位，共同研發首台電子束滅活新冠病毒實驗已成功完成，可以有效消除冷鏈外包裝的新冠病毒，未來將在深圳先試。

據中國青年報 今（30日）消息指出，中廣核集團聯合清華大學核能與新能源技術研究院和醫學院、中國科學院近代物理研究所、深圳國家感染性疾病臨床醫學研究中心、深圳市第三人民醫院共同宣布，電子束滅活冷鏈食品外包裝新冠病毒專案成果通過專家評審，並完成大陸首台套用於冷鏈食品外包裝消毒的示範應用裝置研製。

評審會專家組認為，本專案率先在P3實驗室開展了電子束滅活新冠病毒的實驗，驗證了電子束滅活新冠病毒的有效性和穿透深度可控等優勢。

▲ 大陸首台冷鏈食品外包裝電子束消毒設備樣機啓動現場模擬實驗。（圖／翻攝 中國青年報）

截至3月10日，經過11批次、190個樣本的驗證實驗，研究團隊全面掌握了電子束滅活新冠病毒的方法，以及不同病毒滴度、載體介質、吸收劑量等影響下的滅活效果數據。 實驗結果表明，5~10KGy的電子束吸收劑量可完全滅殺濾紙表面的活體新冠病毒，經過三代盲傳不顯陽性，充分驗證了電子束對新冠病毒的滅活效果。

據報導介紹，「電子束能量低，對紙製品的穿透能力僅0.3毫米左右，主要針對冷鏈食品外包裝消毒，不會穿透冷鏈食品外包裝，不對包裝箱內的食品產生影響，也不會對設備運行現場環境產生影響。」

該設備佔地面積不超過40平方米，能夠根據現有冷鏈食品外包裝消毒的實際，直接將設備部署到海關、口岸、集中監管倉等地，與冷鏈運輸和倉儲實現無縫對接，可以在傳送帶上實現「秒殺」，一天可以處理4萬箱，為冷鏈外包裝消毒提供更加綠色、環保、高效的解決方案。