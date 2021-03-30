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34歲煉鋼工深夜「跳入高爐」被融化！15秒影片瘋傳：一下就沒了

▲▼ 包鋼工人自殺 。（圖／翻攝自瀟湘晨報）

▲包鋼工人獨自走到爐邊。（圖／翻攝自瀟湘晨報）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸知名鋼企包鋼集團近日發生死亡悲劇，一名34歲的王姓煉鋼工人在上夜班時，一躍跳入高爐中身亡，整個過程被監視器拍下，短短15秒的影片在網路引起熱議。包鋼公司30日發佈聲明，稱該名員工是自殺。

▲▼ 包鋼工人自殺 。（圖／翻攝自瀟湘晨報）

▲王龍先將頭盔和手套扔下  。（圖／翻攝自瀟湘晨報）

綜合陸媒報導，一段「包鋼集團男職工疑因壓力大，跳入高爐鋼水中自殺」的影片在網上流傳，這條15秒的監視器畫面記錄了全過程。

影片顯示，一名工人獨自走到正在運作的7號轉爐噴渣口，爐口壁上呈橘紅色；他站在爐口，先是探頭往裡看了看，隨後取下頭盔，往爐口走了幾步，再探頭往裡看了看，隨後縱身一跳，消失在畫面中。翻拍影片的人員表示，「一下就沒了。」

▲▼ 包鋼工人自殺 。（圖／翻攝自瀟湘晨報）

▲王龍最後一躍而下。（圖／翻攝自瀟湘晨報）

包鋼公司今（30）日發佈聲明，稱死者是34歲的煉鋼工人王龍，2010年7月參加工作；今年3月24日夜班時失蹤後，公司立即組織人員進行尋找，經調取後台監視器畫面，顯示王龍於3月24日晚間10時54分，在7號轉爐擋火門處先將安全帽及手套扔下渣道，隨即跳入渣罐身亡。

據工友透露，王龍性格內向，至今未婚，長期通過證券公司購買期貨和股票，僅3月24日當日交易就虧損6萬多元（人民幣，約新台幣26萬元），懷疑其自殺與虧損數額較大、負債過多、無法償還有關。

聲明對王龍的死表示痛心，同時指出，此事經公安機關初步調查，已排除刑事案件，是自殺，市應急管理部門也認為不屬於企業生產安全事故，下一步將積極配合公安機關進行調查，並妥善做好善後工作，後續情況將及時向社會公佈。

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▼ 包鋼公司聲明 。（圖／翻攝自微博）

▲▼ 包鋼工人自殺 。（圖／翻攝自瀟湘晨報）

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