酷炫深夜「開保時捷2度炸街」！松山居民批：小X孩　出面道歉了

▲民眾拍下酷炫的保時捷，「這麼一炸，想必讓不少住戶感到困擾，被周公趕下桌。」（圖／翻攝爆料公社）



記者陳俊宏／綜合報導

反骨男孩（Wackyboys）成員酷炫（莊堯宣）被民眾指控，深夜開要價300萬元的保時捷981，在台北松山區健康路住宅區「炸街」。目擊者直呼，「今晚的你和小X孩沒啥兩樣」、「有些人的生活就是這麼的失格且枯燥乏味。」對此，酷炫也留言道歉，「做了不好的示範、萬分抱歉。」

一名網友在「爆料公社二社」臉書社團發文表示，20日深夜約11時，半夜牽著狗女兒散步，聽見有人在旁邊巷子炸街，見一台保時捷981油門大開，衝進巷子後不見；不久後，同樣的聲音出現第二次，隔了兩條巷弄都能聽見，「於是我走到路口觀看，見同一台保時捷981剛炸完第二條巷子出來」，違停在一間高中前。

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▲▼酷炫在IG貼出愛車保時捷981。（圖／翻攝酷炫IG）

原PO說，深夜時分，雖是假日，有的人已然入夢鄉，有的人仍然醒著，這麼一炸，想必讓不少住戶感到困擾，被周公趕下桌，「湊近一看，發現一個熟悉的車牌和駕駛。這不是最近很火紅的YouTuber嗎？走到你車前，你開著窗，我不經意朝內一看，又『酷』又『炫』的跑車配上你帥氣的臉龐，已經表露了你的身分。」

原PO指出，「想了一下，身為『需要正骨的男孩』粉絲的我，之前看了你們影片，你開著981和REBEL去淡水還提醒要注意安全，還把CX-5改成鍘刀門，確實有創意，今天卻讓我遇到。不錯，30歲能有大黃蜂和981跑車的你，確實走上人生巔峰（？）但今晚的你，和小X孩沒啥兩樣。」

原PO表示，「最後，我看了看我的Apple watch，決定替你沒水準的行為和車，拍下一張玉照，劃下句點。唉，有些人的生活，就是這麼的失格，且枯燥乏味。」他說，當下為什麼不去追對方錄影蒐證，「我只是雙腳步輪，不是大爺四輪！想messenger跟他說要有點公德心，但卻不已讀不回應…」

在原PO貼文後，酷炫也在底下留言致歉，「對於當天開車造成困擾，我感到很抱歉，對不起，我做了不好的示範，也很謝謝您的指正，萬分抱歉。」

▼酷炫留言道歉。（圖／翻攝爆料公社）



▼酷炫曾拍片開保時捷981去淡水。

