　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

蘇伊士運河宣布恢復通行！3天內要消化1周塞船　每天放行破百艘

▲▼長賜輪蘇伊士運河脫淺，一名男子揮舞埃及國旗。（圖／路透）

▲長賜輪在蘇伊士運河順利脫淺，一名男子揮舞埃及國旗。（圖／路透）

記者王致凱／綜合報導

長榮旗下貨櫃船長賜輪（Ever Given）29日成功上浮脫淺，蘇伊士運河危機正式解除。運河管理局主席雷比（Osama Rabie）稍早前已經正式宣佈，蘇伊士運河航運恢復正常，預計會在3天之內，加緊消化過去一周內排隊等待通過的大批船舶。

路透社報導，蘇伊士運河管理局（SCA）主席雷比表示，29日已經確認了長賜輪的船體完好無損，擱淺事件並不影響其適航性，可以繼續通過剩餘河道。雷比表示，「長賜輪完好無損，沒有其他問題，我們已經檢視了船體和運河底部土質，今天就能放行船舶通過」。

報導指出，蘇伊士運河當局已經知會各個船舶代理行，宣布從當地時間下午7時起（台灣時間30日凌晨1時），將恢復蘇伊士運河全線雙向航行。另外，管理長賜輪的船舶管理公司貝仕船舶管理（BSM）也表示，目前沒有發生海洋污染或貨損情況。

另據尼羅河電視台（Nile TV）報導，目前至少有400艘各型船舶正等待通過蘇伊士運河，包括數十艘貨櫃輪、散裝貨輪、油輪，以及多艘液化天然氣或液化石油氣船。

雷比表示，只要長賜輪順利放行，當局將會加速放行等待通過運河的船隊，「我們1秒鐘都不會浪費」。雷比表示，完全清除累積的船舶可能需要3天時間；一名運河管理消息人士說，未來每天可能有多達100艘船舶駛入運河。

全球海運龍頭馬士基（Maersk）表示，儘管長賜輪已經順利脫淺，但擱淺事件對全球航運造成的連鎖效應，可能需要花費數周或數月時間才能完全獲得解決。

►任天堂SWITCH動森遊戲主機組＋健身環「限時特價」好狂！

ET快訊
吃了罹癌率狂降！醫揭食物「6款超級英雄」　素食者吃也超補

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

繼川普之後「委內瑞拉總統」帳號也被封　臉書：散佈疫情虛假訊息

蘇伊士運河宣布恢復通行！3天內要消化1周塞船　每天放行破百艘

快訊／14天前接種「中國疫苗」　巴基斯坦總統確診新冠肺炎

美國宣布「全面中止」與緬甸貿易往來　直到民選政府回歸為止

辦葬禮悼緬甸死難者…歌唱一半「軍警突開火」　目擊者嚇壞逃

中國外交官「辱罵加拿大總理」敗家子、美走狗　還嗆網友：慕洋狗

快訊／蘇伊士運河危機解除！長賜輪船身已打直　航道終於通了

英國第二階段解封　首相強生：變種病毒仍威脅疫苗

美國何時取消對中關稅　台裔戴琦煞氣回應：誰會放棄「談判槓桿」

露點吃蛋糕！女大生輟學改當「色情女模」　年收飆破2500萬

廂型車迴轉一半遭後方機車撞上　騎士被判0肇責！女駕駛氣炸控訴

5星評價送奶酪！高中生離店刪除　業者公布校名、監視器遭出征喊冤

長賜號上浮成功！船身重新擺正「怪手不孤獨」5輛齊上陣拚復航

無敵三寶「在警察面前切西瓜」　　害女騎士跪姿控車...差點慘賠

利路修「沒人不喜歡人氣」心情複雜　「夜練跟蹦迪都是跳舞」他傻眼：能比嗎？

峮峮「6秒上下晃動」應援片瘋傳！　網愛了：看30次正常嗎

超ㄎㄧㄤ！路人神走位「卡待轉區」　騎士找嘸位傻眼：小姐...妳車勒XD

法鬥狂舔6個月嫩嬰「奶香豬腳」　指縫都不放過！網笑：在去角質？

林可彤嫁豪門「月租10萬」全場嚇壞　丫頭驚呼：我可以付3間的房貸！

徐若瑄嗨到丟墨鏡...麋先生也被CUE要送XD　15年歌曲《狠狠愛》第一次合唱獻給他們！

繼川普之後「委內瑞拉總統」帳號也被封　臉書：散佈疫情虛假訊息

蘇伊士運河宣布恢復通行！3天內要消化1周塞船　每天放行破百艘

快訊／14天前接種「中國疫苗」　巴基斯坦總統確診新冠肺炎

美國宣布「全面中止」與緬甸貿易往來　直到民選政府回歸為止

辦葬禮悼緬甸死難者…歌唱一半「軍警突開火」　目擊者嚇壞逃

中國外交官「辱罵加拿大總理」敗家子、美走狗　還嗆網友：慕洋狗

快訊／蘇伊士運河危機解除！長賜輪船身已打直　航道終於通了

英國第二階段解封　首相強生：變種病毒仍威脅疫苗

美國何時取消對中關稅　台裔戴琦煞氣回應：誰會放棄「談判槓桿」

露點吃蛋糕！女大生輟學改當「色情女模」　年收飆破2500萬

繼川普之後「委內瑞拉總統」帳號也被封　臉書：散佈疫情虛假訊息

100分才算及格！虎媽自豪高壓教育：愛兒才嚴厲　公園玩都是放縱

蘇伊士運河宣布恢復通行！3天內要消化1周塞船　每天放行破百艘

貨輪塞住蘇伊士運河！　館長也是受災戶：「4000萬器材」卡在船上

台南「肉色怪客」給外送員驚喜！詭異動作讓他秒吐　網：想踹下去

《美少女戰士》露娜的貓咪生吐司　巧克力＋草莓口味怎麼捨得吃

羅力拚3連勝爭月MVP　古林睿煬今年首戰富邦

郭敬明3度登爛片王！　郭采潔「還是在演顧里」慘拿最失望女演員

發文力挺「新疆棉」...知名運動品牌突刪文！陸網友怒灌爆：快滾

E級網紅「胸前開洞」解放雙球！　海邊甜笑嬌喊：全身被浪衝壞了

勇氣+9騎士載熱褲妹秀操作 跨雙黃線超警車下秒直接GG...

國際熱門新聞

即／14天前接種中國疫苗　巴基斯坦總統確診新冠

舌舔手機電池　12歲弟臉炸爛慘死

即／長賜輪打直了　蘇伊士危機解除

無印良品挺新疆棉股價大跌　市值蒸發229億

目擊者：緬甸軍警闖喪禮開火抓人

長賜號現場「脫困畫面」曝光

人類6年內絕種！唯一倖存者曝2027年街景

美國宣布：全面中止緬甸貿易往來

美國史上最「短命」總統！睡一覺醒來就卸任

長賜號癱瘓運河！大量「情趣用品」慘卡關

中駐巴西外交官「辱罵加拿大總理」：美國的走狗

身價5000億！56歲「捷克首富」墜機身亡

限動PO紅酒照…酒杯洩「全裸倒影」！

長賜號虧損全由日本船東埋單！日網怒：拒買台灣鳳梨

更多熱門

相關新聞

蘇伊士運河塞住！館長也受災：4000萬器材卡住

蘇伊士運河塞住！館長也受災：4000萬器材卡住

長榮海運貨櫃輪「長賜號」（Ever Given）擱淺蘇伊士運河，塞住蘇伊士運河的雙向交通，館長陳之漢29日晚間直播時表示，他也是這次事件的受災戶之一，因為他即將開幕的高雄館器材，也因為蘇伊士運河危機卡在船上進不來。

快訊／長賜號卡運河歷經150小時上浮成功

快訊／長賜號卡運河歷經150小時上浮成功

即／長賜輪打直了　蘇伊士危機解除

即／長賜輪打直了　蘇伊士危機解除

長賜號卡運河「全球損失百億美元」誰賠？　陽明力挺長榮

長賜號卡運河「全球損失百億美元」誰賠？　陽明力挺長榮

即／埃及總統宣布：成功結束運河危機

即／埃及總統宣布：成功結束運河危機

關鍵字：

長賜號蘇伊士運河

讀者迴響

熱門新聞

21歲女護理師影院遭性侵！癡愛加害者淪提款機

跳針逼道歉！台北男「路中施暴」抓女撞車門

峮峮「6秒上下晃動」運動片瘋傳

人妻狂尬4男！激戰75次搞「淫亂小屋」喊：想在會議桌上

五月天傻眼嗆：不要以為買票就能強姦我們

按摩師讓女客呻吟74秒不起訴　再性侵20歲妹慘了

跑到「不熟同學」家躲雨　小四女長大才想起超詭異

跑外送21月「賺84萬」！男大生曬薪資單：每天跑16hrs

帛琉泡泡只賣5成　遊客不去2大主因

Angelababy機場時尚「放閃」黃曉明

IU受訪把「台灣、中國」並列國家

寫5星送奶酪！高中生離開刪除　店家公布校名遭出征

「爸爸要放手了...」兒車禍喚不回！老父顫抖簽器捐

三對夫妻加入換妻旅行團！6人海島嗨戰3天

吃了罹癌率狂降！醫揭食物裡「6款超級英雄」

更多

最夯影音

更多
廂型車迴轉一半遭後方機車撞上　騎士被判0肇責！女駕駛氣炸控訴

廂型車迴轉一半遭後方機車撞上　騎士被判0肇責！女駕駛氣炸控訴
5星評價送奶酪！高中生離店刪除　業者公布校名、監視器遭出征喊冤

5星評價送奶酪！高中生離店刪除　業者公布校名、監視器遭出征喊冤

長賜號上浮成功！船身重新擺正「怪手不孤獨」5輛齊上陣拚復航

長賜號上浮成功！船身重新擺正「怪手不孤獨」5輛齊上陣拚復航

無敵三寶「在警察面前切西瓜」　　害女騎士跪姿控車...差點慘賠

無敵三寶「在警察面前切西瓜」　　害女騎士跪姿控車...差點慘賠

利路修「沒人不喜歡人氣」心情複雜　「夜練跟蹦迪都是跳舞」他傻眼：能比嗎？

利路修「沒人不喜歡人氣」心情複雜　「夜練跟蹦迪都是跳舞」他傻眼：能比嗎？

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面