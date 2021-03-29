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除了工程師「月薪5萬」的工作？網曝4職業好入門：月入10萬不是夢

▲▼職場,公職,上班族,職員,辦公室,企業,競爭力,白領。（圖／資料照）

▲業務、保險業也有機會靠業績賺到10萬以上。（示意圖／資料照）

記者黃可昀／綜合報導

工程師擁有特殊專長，通常薪水都有4、5萬起跳，在大公司上班更有望年薪破百萬，不過除了工程師以外，還有不少行業一畢業就能拿到月薪5萬。一名從事行銷企劃的女子表示，雖然她很喜歡這份工作，但薪水實在太低，想要再去學個專長，挑戰月薪高於5萬的職業。

原PO在Dcard表示，她大學是讀商科，畢業以後選擇了行銷企劃，但出社會才後悔自己選錯科系，「這工作真的是標準燒腦又低薪」，薪水有35K就要偷笑，反觀同屆的工程師朋友，「出來直接五六萬薪水」，於是產生了轉職的念頭，「有什麼工作月薪高的值得去試試嗎？」

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▲▼除了工程師以外月薪5萬的行業。（圖／翻攝自Dcard）

▲原PO認為行銷類過於低薪。（圖／翻攝自Dcard）

網友回應，門檻比較低的有業務、房仲、輪班作業員，基本上都能達到月入5萬，「不需任何專業，科技業作業員應該蠻符合你的條件 (大專以上學歷就行)，以TSMC來說，含分紅的話月薪能超過五萬」、「賣房、賣車都超過5萬」、「藥師啊，隨便都有五六萬，朝九晚五輕鬆沒壓力，認真一點可以到十」、「商科就賣保險啊，月入十萬不是夢。」

也有人提醒，原PO想獲得更高的薪水，前提是要花時間學專長，「都沒想過別人從國中就在努力了，現在出社會了才發現輸別人」、「我覺得愛問這種問題的人，都沒思考過自己有沒有可以領5萬的專長或其他本錢，很天馬行空。」

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