月休4天上晚班！小吃店嘆「26K徵不到台灣人」：只找得到外籍勞工

▲餐飲業月休4天，薪水26K徵不到人。（示意圖／資料照）



記者黃可昀／綜合報導

小吃店老是徵不到台灣員工，只有外籍勞工願意做，到底是薪水太低還是台灣人不耐操？一名男子透露，「現在要徵員工真的好難，尤其是台灣人」，他開出的薪水是26K、月休4天，一天上班8小時，但遲遲沒有人上門應徵，只有店裡唯一的外籍員工自告奮勇要帶朋友來一起做，「也不能怪台灣慣老闆多，只想低薪請會做事的外勞人士。」

原PO在臉書社團「爆怨2公社」表示，起薪26K、月休4天，工作時段下午4時至凌晨12時，「一切來都是從新開始學，所以前期薪水在各位看來是真的不多」，能夠獨當一面以後薪水會加到30K，還有月營業額5%的獎金。

[廣告]請繼續往下閱讀...

他認為開出的薪水雖然一開始比較低，但工作內容很簡單，只要學會煮粥、開店等事宜即可，且時數也是基本的8小時，「但台灣人都是先從起薪看」，很多人看到26K就不考慮，只有外籍勞工接受這份薪水，「外籍員工沒有不好，但還是有些考量，（不然）乾脆開個越南印尼店就好啦！」希望還是能找到勤學、肯做的台灣員工。

▲網友普遍認為起薪太低。（圖／翻攝自爆怨2公社）



貼文一出隨即就引起爭論，不少人認為原PO問題出在薪水太低，並非台灣員工難找，「你不是員工難找，你最大問題在薪水出奇的低」、「月休4天我不行」、「月休四天才26K，又是晚班，難怪找不到人」、「如果時薪160算8小時再算四天貼回去，3萬真的有點少」、「我家樓下管理員月休6天，薪水四萬多還不用做事」。