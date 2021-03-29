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東京、大阪新增確診超過第2波高峰！　日疫情回溫恐邁入第4波

▲▼上野恩賜公園擠爆賞櫻客。（圖／路透）

▲日本疫情恐將邁入第4波高峰。（圖／路透）

文／中央社

日本全面解除中央級緊急事態宣言一週，但各地的新型冠狀病毒新增確診例卻攀升，東京都每週平均新增病例數、大阪府一週新增病例數，已超過去年夏天第2波疫情高峰。

另外，宮城縣、山形縣、愛媛縣等地因病例數急速增加，各自發布縣級緊急事態宣言，愛媛縣知事中村時廣認為「已進入第4波疫情」。

日本境內從2020年初爆發2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情以來，共經歷2020年春、夏及秋季3波疫情，如果疫情復燃反彈，將成第4波疫情。

朝日新聞報導，昨天日本共新增1785例，可能因為進入賞花與舉辦歡送會、歡迎會的季節，各地呈現疫情回溫趨勢。

● 東京大阪疫情 超過去年夏天第2波高峰

東京都昨天新增313例，6天連續單日新增超過300例；到昨天為止的週平均新增病例數達351例，超過去年夏天第2波疫情高峰（去年8月5日）週平均346.1例。

大阪府昨天新增323例，不僅連續3天新增超過300例，且是從去年11月24日以來，時隔4個多月再次單日新增病例高於東京都。

截至27日，大阪一週內新增病例數達1576例，比上一週大增1.87倍，且超過去年夏天第2波疫情高峰（去年8月4日至10日）的單週新增1365例。

產經新聞報導，大阪府26日召開對策本部會議，會中多名專家表示，出現「第4波（疫情）的預兆」、「放著不管的話，有很高的機率第4波將來襲」。

▲▼上野恩賜公園擠爆賞櫻客。（圖／路透）

▲上野恩賜公園週末擠爆賞櫻客。（圖／路透）

● 宮城、山形、愛媛與沖繩疫情擴大

讀賣新聞報導，厚生勞動省表示最近一週（3月19日到25日）的每10萬人新增病例數，宮城縣為36.08例，大幅高於東京都（16.08例）與大阪府（13.63例）。

宮城縣的療養人數與病例數等多個指標，已達最嚴重的第4階段，3月23日時病床使用率達33.9%，比前一週惡化16個百分點。

宮城縣今年2月23日重啟補助民眾到餐廳吃飯的「來去吃」（Go To Eat）政策，結果3月起疫情擴大，3月16日又再度喊停，3月18日自行發布縣級緊急事態宣言，要求餐廳提早打烊、縮短營業時間。

日本醫師會會長中川俊男認為，宮城縣疫情復燃，是因為2月8日起一度鬆綁餐廳提早打烊的要求，加上重啟「來去吃」政策；他表示，疫情稍微趨緩，馬上又出現這麼多病例，必須要記取教訓。

鄰近宮城線的山形縣，最近一週的每10萬人新增病例數達16.6例，也再度要求餐廳業者提早打烊。山形縣知事吉村美榮子表示，有許多三代同堂的家庭，必須設法遏止年輕人傳染給老年人的狀況。

愛媛縣方面，雖然2月下旬每天新增病例數僅0到4例，但3月23日已大增到23例，25日創新高達59例，松山市鬧區多家餐廳發生群聚感染。愛媛縣知事中村時廣昨天說，疫情能否控制住，這1到2週是關鍵。

此外，朝日新聞報導，沖繩縣最近一週的每10萬人新增病例數達30.71例，是全日本第二多的地區、僅次於宮城縣。

沖繩縣已再度呼籲民眾克制外出、餐廳縮短營業時間；因在餐廳被傳染的病例數增加，沖繩縣將從4月11日起，針對那霸市鬧區內的餐廳員工提供免費核酸檢驗（PCR）。

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