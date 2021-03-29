2021辛丑年「台江迎神祭Ⅲ」　豎立旗桿展意象

▲台南市鹿耳門天后宮新設立有兩柱紅色旗桿，左旗繡有「衛天保國國聖母」，右旗一字大大的「帥」字，也正式向大眾宣示《台江迎神祭Ⅲ》即將隆重展開。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市鹿耳門天后宮的《台江迎神祭Ⅲ》，即將於4月9-11日3天盛大舉辦！來到鹿耳門天后宮，看到山門牌樓兩側，新設立有兩柱紅色旗桿，左旗繡有「衛天保國國聖母」，右旗一字大大的「帥」字，也正式向大眾宣示《台江迎神祭Ⅲ》即將隆重展開。

古代科舉制度，創始於隋朝，確立於唐朝，完備於宋朝，興盛於明、清兩朝，成為讀書人考取功名、當上政府官員的必經之路。也就是說，在封建社會的科舉制度，學而優則仕，優秀的讀書人考中舉人、進士，可以踏上為官之路以光耀門庭。凡中科舉者，會在家鄉的祠堂門口高懸「進士及第」「金榜題名」等匾額外，還可在祠堂或圍屋門前豎立石旗桿，銘刻著自己的科舉功名，一是除了社會地位提高外，豎立旗桿，可以光耀門楣，彰顯身份，昭示世人；二是旗桿豎立後，可作為後人學習榜樣，激勵後人積極進取。近代，高官、富商以及對家鄉建設做過重要貢獻的海外華僑，族人也為之豎立石旗桿，以示留芳銘念。故「石旗桿」是功名、榮譽、權勢、地位的象徵。

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台南市已知廟宇前豎有旗桿，據網傳，代表性者：南廠保安宮6丈7尺、學甲慈濟宮6丈3尺、北門南鯤鯓4丈9尺8。此次鹿耳門天后宮的旗桿，連地基、旗桿座、旗桿，全長7丈2尺！旗座八角形，旗頂設營斗，上插五方旗；左稈懸掛 「衛天保國國聖母」，右桿則高掛「帥」字旗！據鹿耳門天后宮主任委員林明俊表示：台江迎神祭於2005與2012年各舉辦一次，此次則為第三次舉辦；第一次圓成後，上蒼御封「衛天保國國聖母」，翌年回賢良港媽祖出生地「豎旗祭祖」；完成第二次迎神祭後，承玉旨受代天巡狩殊遇，自此凡出巡不必再請令，而得「帥」格之榮份。此二旗桿於農曆正月初七日子時擂旗，當夜跋天公桮，9年1科舉辦1次《台江迎神祭》，正式定案！下回，鹿耳門開基媽出巡，就是9年後之事了。

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