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當兵4個月！成功嶺小隻男5點怨同梯：我就裝派　過來人曝4字真言

▲▼漢光演習,陸軍特戰指揮部,國軍官兵,反空機降作戰演練,當兵,阿兵哥,役男,志願役,服兵役,募兵制,徵兵制,教召,特戰官兵。（圖／記者李毓康攝）

▲相信服過兵役的人都聽過，「當兵什麼都是假的，只有退伍是真的」。（當兵示意圖／記者李毓康攝）

記者陳俊宏／綜合報導

一名服4個月軍事訓練役的役男，發文提出5點抱怨同梯，「祝你們以後出社會，就不要被其他人吃死死！」對此，有過來人分享「當兵什麼都是假的，只有退伍是真的」的名言，「4個月就當磨脾氣，平安退伍最重要。」

當事人近日在「爆怨公社」臉書社團說，要抱怨成功嶺營區新訓各種同袍，「當兵要一個月遇到很多不要臉的人，祝你們年底教召啦！方便當隨便！」他氣得提出5點：

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1、拿整個寢室洗衣袋變成我的義務？是在哈囉？（我們這個連沒有指派人拿，因為之前我都在當好人，所以就…）

2、看我小隻就好欺負？我只是不想惹事，乖乖過四個月，不然一起相約在連長室打架？你們又不敢啊！

3、平常跟你們嘻嘻哈哈，一定要講話觸犯別人底線？

4、鑑測有人就是體力差，有什麼好笑？不然你們簽下去，磨練啊！

5、不要在那抽個菸、身體有刺青在那裝老大啦，外面世界很多比你大尾大有人在啦！

▼原PO在成功嶺新訓。（圖／翻攝Google Map）

成功嶺。（圖／翻攝Google Map）

原PO感嘆，「當兵真的遇到好多這種人....祝你們以後出社會，就不要被其他人吃死死！」對此，有人說，4個月忍一下吧？原PO回，最近都在寢室發飆，「我就裝派（台語，指裝兇）啊，不要以為我好欺負。」

也有人提到，沒有打「1985」 申訴專線解決不了的問題。原PO回，不想因為打1985，而導致晚一天放假，「目前18（晚間6時），我不想08（上午8時）。」

其他退伍弟兄則語重心長說，「當兵最重要的就是不要被帶壞，不要沾染惡習這樣就有90分了，亂七八糟的人退伍後離遠一點」、「這真的沒什麼，你正式出社會越久，遇到的人會比當兵還要更複雜，到時你再回頭看，會覺得當時的同袍可愛多了。」

也有人表示，「還好你不是當兩年兵，不然有得你好好享受了。」不少人則認為，「平安退伍」4個字最重要，「4個月就當磨脾氣」、「當兵什麼都是假的，只有退伍是真的！」

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