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退伍後黃埔包變垃圾！學長曝「1功能」每年都用得到：超方便

▲▼陸軍104旅109-1梯專業軍官、士官班日前在成功嶺營區實施入伍訓練期末鑑測。（圖／翻攝青年日報）

▲原PO退伍後，詢問黃埔包要怎麼處理。（示意圖／翻攝青年日報）

記者施怡妏／綜合報導

當兵對許多男生來說，是人生中最難忘的經驗之一，也是最愛拿出來說嘴的話題，然而，進軍中一定會拿到軍隊發放的「黃埔包」，但是退伍後，這麼大個一個包包該怎麼處理，就有網友好奇發問，「黃埔包留著可以幹嘛用？」貼文一出，引起許多網友討論。

該名網友在PTT的Gossiping版上發問，最近剛退伍，從軍中帶回來的東西都整理得差不多，但是就獨留黃埔包不知道該麽處理，「在猶豫要不要拿來裝東西，各位學長有留黃埔包嗎？你們都拿來幹嘛用？還是你們都丟掉？」

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貼文一出後，引起學長們回應，不少人都提到搬家，或是出國裝大量東西時可以用到，「有人出國拉這個」、「出差可以用，容量大可以裝超多東西」、「我每年拿舊衣服去回收都會用到」、「有露營的話可以留的，放繩結營釘工具之類的」、「這個搬家或是換季時拿來裝衣服超好用」、「出國拿來裝行李啊，沒人會跟你拿錯」。

也有人指出，「我直接丟給國家」、「失業露宿街頭好用」、「 退伍直接垃圾包一包放營區垃圾桶」。也有很多過來人抱怨「超難用」，甚至還沒退伍就壞了，「品質有夠爛，第一天拿到拉鍊就壞了」、「近十年的質料都超爛的，拉鍊拉沒幾下就壞了」、「發下來第一天輪子就被我操爆」、「回家那天背超多東西，一路走回家就破了」。

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