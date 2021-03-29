　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

最慘人夫是他！「老婆劈4男」還罹癌　絕望斬殺小王1號：不後悔

▲▼性愛,性交,外遇,偷情,偷吃。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲妻子接連和多男子同房。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，並非新聞當事人）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸66歲男子趙軍（本文均為化名）和53歲的李瓊是夫妻，養育了3個子女。趙軍為了賺錢，經常在外打工，留妻子一人待在徐州某村的老家裡，這給了家住隔壁村的周海龍可乘之機。周海龍不僅長期和李瓊保持著婚外情關係，竟還慫恿他人和她發生性關係，「李瓊這個女人很聽我的話，要想和她『玩』的話，我可以幫忙引薦。」

據《現代快報》報導，比如，周海龍的生意合作夥伴王姓男子。2017年初，周海龍和王男商談生意時，突然提出要聯繫李瓊一起賣茶葉，還表示李瓊這個女人很聽他的話。如果王男要想和李瓊「玩」的話，他可以幫忙「引薦」。

單身許久的王男欣然同意，沒過幾天李瓊真的和他發生了關係。另外，還有一朱姓男子，也是通過周海龍認識的李瓊，並發生過多次性關係。

時間長了，村里傳出了各種關於李瓊的流言。不僅如此，周海龍還把和李瓊發生的這些事，告訴了女方丈夫趙軍。

2017年，趙軍回到老家，聽到了這些流言蜚語，打了李瓊一頓，逼她說出到底和誰通姦，但女方當時沒有承認。此後，趙軍外出工作都把妻子帶在身邊，可自己被戴綠帽的恥辱一直縈繞在腦中，他想起來就會毆打妻子。漸漸地，李瓊受不了，說出了和朱男曾發生關係，但表示自己是被迫的。

趙軍想不開，一度想要自殺，可被女兒勸了下來。之後，他繼續毆打、逼問李瓊，終於問出了周海龍的全部行為。

期間，周海龍仍與李瓊頻繁通話、發簡訊，用詞污穢不堪。而趙軍當時在醫院被誤診為癌症，認為自己時日不多，於是把想殺死周海龍、朱男、王男等人的想法告訴了李瓊，二人決定回老家報復洩憤。

2019年7月10日，趙軍和李瓊偷偷返回老家。按照計劃，趙軍藏在家裡不露面，製造出只有李瓊一人在家的假象，然後誘殺周海龍。果然，周海龍接到李瓊的電話後，於7月14日晚上10 點來到李瓊家中。他剛進院門，李瓊就鎖死大門讓其無法逃離，再聯合早就埋伏好的丈夫拿凶器猛擊、追砍周海龍，造成對方當場死亡。

周海龍死後，趙軍和李瓊用塑料布包裹屍體，並沉入水溝中。周海龍失蹤後，家人來到李瓊家尋找，發現了一些被人為掩蓋的血跡。隨後，李瓊和躲在鄰居家中的趙軍被警方逮捕。

李瓊案發後供述，她憤恨周海龍、朱男等人到處亂說，周海龍還在發給趙軍的簡訊中侮辱她、敗壞她的名聲，於是才和丈夫合謀，打算殺了這些人。她表示，自己後悔認識周海龍，但不後悔殺了他。趙軍和她一樣，認罪但不悔罪。

近日，徐州市中級人民法院作出判決，李瓊入獄15年，趙軍被判無期徒刑。

ET快訊
快訊／長賜號80%脫淺「引擎重新啟動」！　回歸正常航線
本土劇女神32歲子宮萎縮老化　醫警告不孕崩潰：怎麼可能
王家梁奪《全明星》MVP網罵翻！　朱木炎「頒獎前突換人」內幕
《飢餓》8女主持候選人開錄　她坦言：我真的不適合

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

最慘人夫是他！「老婆劈4男」還罹癌　絕望斬殺小王1號：不後悔

陸商店禁止「穿H＆M者」進入！房產商也跟風「穿Nike不准看房」

李宇軒遣返香港後未獲釋　港媒：被押在「精神病治療中心」

新疆官員向H＆M喊話：擦亮眼睛、明辨是非「中國人民不好惹！」

陸人大今審議港選制方案　港媒：立法會議席或採「432」方案

三對夫妻組「換妻旅行團」！6人海島混戰3天　結局意想不到

陸圍巾標96%羊毛「卻沒半根毛」　被點名的「幾乎都是大陸品牌」

安撫外企？　李克強赴江蘇訪Nike原料廠

正妹舞蹈師流出性愛片　釣出女神本人約：直接找我玩就行啦！

趕5月開幕！直擊「北京環球影城」　軌道試車多圖曝光

家人過世吃素外送卻來葷鹹酥雞 民眾咬肉絲哽咽：店家害我破戒

超ㄎㄧㄤ！路人神走位「卡待轉區」　騎士找嘸位傻眼：小姐...妳車勒XD

漲潮已過！長賜號脫淺希望落空 船身懸兩岸...專家憂「恐裂成2段」

高雄女騎士車頭燈改LED未登記　睜大雙眼無法置信：我已經換3年

霸道婦買水果「逆向違停」被開單　超狂嗆警：老娘錢多給你開到爽

日月潭水位退陳年垃圾怵目驚心　居民：現在不清50年後才要清？

反鎖房外不敢讓老婆大人知道！　阿公趁她出門「趕快敲爆」換新鎖

周杰倫狂催林俊傑「蹦出小JJ」　王嘉爾祝「不要太傷心」：因為我不在...

劉若英隔6年發片被阿信虧「打混」　「妳又不是五月天」...她反嗆：你交歌快一點！

陳芳語幫男友擠痘「可以開副業了」　林利豪開口「她秒合音」好好聽！

最慘人夫是他！「老婆劈4男」還罹癌　絕望斬殺小王1號：不後悔

陸商店禁止「穿H＆M者」進入！房產商也跟風「穿Nike不准看房」

李宇軒遣返香港後未獲釋　港媒：被押在「精神病治療中心」

新疆官員向H＆M喊話：擦亮眼睛、明辨是非「中國人民不好惹！」

陸人大今審議港選制方案　港媒：立法會議席或採「432」方案

三對夫妻組「換妻旅行團」！6人海島混戰3天　結局意想不到

陸圍巾標96%羊毛「卻沒半根毛」　被點名的「幾乎都是大陸品牌」

安撫外企？　李克強赴江蘇訪Nike原料廠

正妹舞蹈師流出性愛片　釣出女神本人約：直接找我玩就行啦！

趕5月開幕！直擊「北京環球影城」　軌道試車多圖曝光

不喜歡紐澳良！球哥本季結束恐走人　夢想為尼克、公牛打球

只有3天！超夯「正面奶酥」快閃登場　搶吃現烤奶酥、黑可可厚片

即／長賜號80%脫淺「引擎重啟了」！　路透：已回歸正常航線

AZ疫苗已有9412人接種！　增「3例不良事件」目前累計31件

本土劇女神32歲子宮萎縮老化！醫宣告「恐不孕」崩潰：怎麼可能

沈恩宇爆霸凌態度變了　「排擠同學動念輕生」道歉：留下很深傷害

快訊／境外移入+1！30多歲男性菲返台　嗅味覺異常採檢確診

發明電燈關鍵人物是特斯拉！他惑「教科書只寫愛迪生」　網點破關鍵

烘焙展帶旺食品股「大成股價攻波段新高」　麵包新品搶進全聯吸客

妹子加男友IG！醋女怒改頭貼「緬懷你賣逼」　破千粉絲共睹GG了

大陸熱門新聞

三對夫妻加入換妻旅行團！6人海島嗨戰3天

HUGO BOSS硬起來！改聲明「不用新疆棉」

面試炸廁所　32歲男全身40%燒傷

高冷女神流出性愛片　釣出本人：直接找我玩就行！

IKEA「沒代言人」躲首波抵制　2天後仍被出征

外送員「狂飆60公里」送餐！運費曝網全傻了

亞馬遜傳封殺「中國棉」　陸賣家：已被下架

直擊北京環球影城　試車多圖曝光

2情侶玩「鬼屋」密室逃脫！鬼一出全員悲劇了

陸標96%羊毛　被抓包「一根毛都沒」

知名手遊「斷開Burberry」！陸網嗨：漂亮

Nike贊助半壁江山　中國體壇「抵制好難」

央視揭秘BCI金主　赫見美國色彩

「這兩大品牌」瞬間蒸發733億　　

更多熱門

相關新聞

日女出軌率世界第1　網嘆：江宏傑真有勇氣

日女出軌率世界第1　網嘆：江宏傑真有勇氣

台日「桌球CP」鬧婚變，至今許多人都難以相信，各種猜測傳言甚囂塵上。對此，嫁到日本的陸籍YouTuber「Mrs佐賀」日前曾發影片，談福原愛疑似出軌的事件，說她查資料發現日本女性出軌率高達49%，是世界第一。看完影片後，就有網友驚呼原來日女高出軌率是真的，「江宏傑還真的很有勇氣，敢娶福原愛。」

小心！12星座出軌徵兆

小心！12星座出軌徵兆

人夫傳訊「訓練腰力嚇死妳」　小三辯開玩笑遭打臉

人夫傳訊「訓練腰力嚇死妳」　小三辯開玩笑遭打臉

找好兄弟合租公寓情況失控！老婆被睡走

找好兄弟合租公寓情況失控！老婆被睡走

新北驚見「小三套房」　曬6亮點：不怕正宮定位

新北驚見「小三套房」　曬6亮點：不怕正宮定位

關鍵字：

出軌偷情

讀者迴響

熱門新聞

寫5星送奶酪！高中生離開刪除　店家公布校名遭出征

男生多矮沒市場？台女曝分水嶺！

日月潭底垃圾山露出！百人淨潭

三對夫妻加入換妻旅行團！6人海島嗨戰3天

峮峮「6秒上下晃動」運動片瘋傳

妻子拒絕性愛！丈夫討拍慘被砲轟

愛莉莎莎低潮1個月　最慘收入歸零

直擊《全明星》正妹經理當街被熊抱

廂型車迴轉遭撞！機車騎士0肇責

人類6年內絕種！唯一倖存者曝2027年街景

狗狗關車烤3HR　獲救反應逗笑警

長賜號現場「脫困畫面」曝光

咸素媛被爆大陸豪宅假的、找婆婆演戲　退出《妻子味道》

百萬正妹網紅「零修圖」訪談曝光！忠實粉看到結巴

下半身好重！醒來見貓抱小JJ睡翻

更多

最夯影音

更多
家人過世吃素外送卻來葷鹹酥雞 民眾咬肉絲哽咽：店家害我破戒

家人過世吃素外送卻來葷鹹酥雞 民眾咬肉絲哽咽：店家害我破戒
超ㄎㄧㄤ！路人神走位「卡待轉區」　騎士找嘸位傻眼：小姐...妳車勒XD

超ㄎㄧㄤ！路人神走位「卡待轉區」　騎士找嘸位傻眼：小姐...妳車勒XD

漲潮已過！長賜號脫淺希望落空 船身懸兩岸...專家憂「恐裂成2段」

漲潮已過！長賜號脫淺希望落空 船身懸兩岸...專家憂「恐裂成2段」

高雄女騎士車頭燈改LED未登記　睜大雙眼無法置信：我已經換3年

高雄女騎士車頭燈改LED未登記　睜大雙眼無法置信：我已經換3年

霸道婦買水果「逆向違停」被開單　超狂嗆警：老娘錢多給你開到爽

霸道婦買水果「逆向違停」被開單　超狂嗆警：老娘錢多給你開到爽

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面