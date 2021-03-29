最慘人夫是他！「老婆劈4男」還罹癌　絕望斬殺小王1號：不後悔

▲妻子接連和多男子同房。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，並非新聞當事人）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸66歲男子趙軍（本文均為化名）和53歲的李瓊是夫妻，養育了3個子女。趙軍為了賺錢，經常在外打工，留妻子一人待在徐州某村的老家裡，這給了家住隔壁村的周海龍可乘之機。周海龍不僅長期和李瓊保持著婚外情關係，竟還慫恿他人和她發生性關係，「李瓊這個女人很聽我的話，要想和她『玩』的話，我可以幫忙引薦。」

據《現代快報》報導，比如，周海龍的生意合作夥伴王姓男子。2017年初，周海龍和王男商談生意時，突然提出要聯繫李瓊一起賣茶葉，還表示李瓊這個女人很聽他的話。如果王男要想和李瓊「玩」的話，他可以幫忙「引薦」。

單身許久的王男欣然同意，沒過幾天李瓊真的和他發生了關係。另外，還有一朱姓男子，也是通過周海龍認識的李瓊，並發生過多次性關係。

時間長了，村里傳出了各種關於李瓊的流言。不僅如此，周海龍還把和李瓊發生的這些事，告訴了女方丈夫趙軍。

2017年，趙軍回到老家，聽到了這些流言蜚語，打了李瓊一頓，逼她說出到底和誰通姦，但女方當時沒有承認。此後，趙軍外出工作都把妻子帶在身邊，可自己被戴綠帽的恥辱一直縈繞在腦中，他想起來就會毆打妻子。漸漸地，李瓊受不了，說出了和朱男曾發生關係，但表示自己是被迫的。

趙軍想不開，一度想要自殺，可被女兒勸了下來。之後，他繼續毆打、逼問李瓊，終於問出了周海龍的全部行為。

期間，周海龍仍與李瓊頻繁通話、發簡訊，用詞污穢不堪。而趙軍當時在醫院被誤診為癌症，認為自己時日不多，於是把想殺死周海龍、朱男、王男等人的想法告訴了李瓊，二人決定回老家報復洩憤。

2019年7月10日，趙軍和李瓊偷偷返回老家。按照計劃，趙軍藏在家裡不露面，製造出只有李瓊一人在家的假象，然後誘殺周海龍。果然，周海龍接到李瓊的電話後，於7月14日晚上10 點來到李瓊家中。他剛進院門，李瓊就鎖死大門讓其無法逃離，再聯合早就埋伏好的丈夫拿凶器猛擊、追砍周海龍，造成對方當場死亡。

周海龍死後，趙軍和李瓊用塑料布包裹屍體，並沉入水溝中。周海龍失蹤後，家人來到李瓊家尋找，發現了一些被人為掩蓋的血跡。隨後，李瓊和躲在鄰居家中的趙軍被警方逮捕。

李瓊案發後供述，她憤恨周海龍、朱男等人到處亂說，周海龍還在發給趙軍的簡訊中侮辱她、敗壞她的名聲，於是才和丈夫合謀，打算殺了這些人。她表示，自己後悔認識周海龍，但不後悔殺了他。趙軍和她一樣，認罪但不悔罪。

近日，徐州市中級人民法院作出判決，李瓊入獄15年，趙軍被判無期徒刑。