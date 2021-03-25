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12星座出現「這些徵兆」 小心很可能已經出軌

第三者，外遇，情變，分手，劈腿（圖／視覺中國CFP）

▲12星座過度冷漠或關心，都有可能是劈腿徵兆現。（圖／視覺中國CFP）

兩人之間相處模式已經習慣，變成一種自然，但對方卻在某一天開始，變得冷漠或是過度關心，很有可能是出軌，《 星座好朋友》網站，列出了12星座，劈腿可能會出現的反常舉止。

常常找不到人  牡羊座、雙子座、水瓶座

一旦認真愛上對方，就會真心對待，幾乎隨call隨到，就算忙到走不開，也一定會想盡辦法回應你。

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但這3個星座，如果已經沒有愛了，或是心裡有其他人，那麼你會漸漸發現，原本的隨call隨到，最後變成想到也找不到，甚至深夜回家想請他來接你，他們都會直接回絕，可能他們早就已經不愛妳，或是身邊有其他人的存在。

突然關心行蹤 天秤座、射手座、魔羯座

他們平時可能不會在乎你的行蹤，也不太會去過問，一旦他們開始反常，開始好奇你去哪裡、跟誰去、幾點回家，甚至還會一直打電話問你人在哪，是不是真的在外面，再三詢問你回家的時間。

平常不太會關心，居然反常出現這些舉動，小心這可能不是他們愛的表現，而是他們正在出軌，掌握你的行蹤，才不會事跡敗露。

注重外在 金牛座、處女座、雙魚座


只有在他們有心儀對象，或是處於熱戀期的時候，才會特別注重外表，認真化妝、打扮，讓自己隨時美美帥帥的。這3個星座的人，一旦有穩定交往對象後，基本上會認為，都已經穩定了，對方都看過自己最真實的樣貌，也就不會太在意自己的外表了。

如果某一天，他們突然開始重視自己的外表，開始打扮、追逐時尚，可得好好留意，很有可能他們已經劈腿。

▲手機，社群媒體，網路，智慧手機。（圖／視覺中國CFP）

▲連看一場電影時間都沒有，還有各種理由，很有可能是對方已經對你不再感興趣，有了新的對象。（圖／視覺中國CFP）

局突然變多，常常偷偷用手機 巨蟹座、獅子座、天蠍座

這些星座的人，真心愛上一個人的時候，可以說是非常的黏人，寧願犧牲其他娛樂和朋友聚餐，只為了把空閒的時間留給另一半。

如果他們突然多了很多新朋友、聚餐飯局也多了很多，你想和他一起看場電影，可能都還得排在那些「朋友」後面。那你可得小心，很有可能已經有第三者的出現，對象很有可能就在那些新認識，常約他的人裡面。

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