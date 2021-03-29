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等面試抽菸引爆廁所！他全身40%燒傷　昏迷前仍喊：我要工作還房貸

▲▼月薪3萬男子回老家面試被炸傷，救護車上仍念叨：我東莞的房貸還沒還清。（圖／翻攝自微博）

▲等面試「抽菸引爆廁所」，32歲男子全身40%燒傷。（圖／翻攝自瀟湘晨報）

記者趙蔡州／綜合報導

大陸湖南長沙一名32歲蔡姓男子25日到一間公司準備面試，等待過程中他到1樓公廁上廁所並抽菸，不料剛點燃打火機，廁所就突然發生爆炸，造成他全身約40％二度燒傷，爆炸也波及了窗外6輛汽車。救難人員趕到將蔡男送醫時，蔡男仍不停唸著「我還要面試」、「東莞的房貸還沒還清」，畫面讓人看了非常不捨。

根據大陸《瀟湘晨報》報導，蔡男25日前往長沙市某一間公司面試，期間到該公司大樓的1樓公廁上廁所，並且在廁所隔間內拿出香菸要抽，不料點燃打火機的瞬間就突然引起大火及爆炸，強烈的衝擊波及6輛轎車的玻璃全部破裂，他則是在受傷成功逃出火場，但傷勢嚴重。

救難人員趕到現場將他送醫，送醫的過程中他嘴裡仍碎唸著「我還要面試」、「東莞的房貸還沒還清」，經醫師治療後有全身40％二度燒傷，一度出現休克情況，目前仍在加護病房觀察治療。

蔡男透露，當時廁所沒有異味，旁邊還有蚊香在燒，不料才剛拿出打火機要點菸，火就從地底下冒出了，「那個把手都是燙的，我就用腳踹開門，逃出來後，不知道為什麼，廁所又炸了，然後我就蹲在（外面）地上，等救護車」。

▲▼月薪3萬男子回老家面試被炸傷，救護車上仍念叨：我東莞的房貸還沒還清。（圖／翻攝自微博）

▲爆炸現場。（圖／翻攝自瀟湘晨報）

據悉，蔡男原本在深圳從事UI設計師工作，月薪約3萬人民幣（約台幣13萬元），2年前才在東莞買房子，背上50多萬人民幣房貸，至今仍還沒有還完，後來為陪伴家人、回株洲市老家生活，2020年10月辭職回到湖南，一邊準備公務員考試一邊找工作，沒想到會碰上意外。

警方調查，由於事故地點旁邊是製藥公司，不排除是製藥公司的廢氣堆積在下水道，經蔡男點火才發生爆炸，詳細原因仍要持續釐清。至於蔡男面試公司的梁姓負責人表示，公司會先支付所有醫藥費，待相關單位查明原因後，再行追回。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

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