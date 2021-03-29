教你連岳母都收服！　捷運廣告超吸睛成母親節好禮選購指南

▲不少民眾現在就已經開始構思，母親節要給媽媽什麼樣的驚喜，透過超吸睛的捷運廣告或許可以給你一些好的Idea。（採訪撰稿／記者蒲世芸；攝影剪輯／記者劉亮亨）

記者蒲世芸／採訪報導

即將到來的母親節，想好要送什麼給媽媽了嗎？iPhone一向是不少3C迷心中的首選品牌，不只拍照功能嚇嚇叫，更是送禮、換手機的選擇之一。同樣是不少人心中最愛的送禮選擇，蘇格登單一麥芽威士忌採雙溫慢淬、延時工法，溫潤口感讓你一禮收服媽媽和岳母的心。

▲3C迷心中的首選品牌iPhone，優秀的拍照功能是不少人送禮、換手機的選擇之一。（圖／記者劉亮亨攝，下同）

不過說到女生最愛，絕對不能錯過的就是服飾穿搭了。創立於1983年的NAUTICA，品牌以海洋為概念，設計精神以透過旅行及冒險，挖掘潛在能量，強調自然與平衡的生活哲學，讓你穿在身上時尚感UP UP；還有被喻為衝鋒衣界法拉利的One Boy，推出的In & Out黑科技輕鋒衣，輕巧又防風，無論是運動、騎車，還是通勤族都適合，高CP值也成為不少人心中首選。

▲▼兼具實用與時尚又舒適的品牌穿搭送給老媽，讓媽媽穿在身上暖在心裡。

想要送禮送到心坎裡，可不能忘記照顧媽媽的肌膚。專科5倍超細緻的濃密泡泡，同時注入水潤，讓你洗臉時也能兼顧保養。使用過的民眾就說，「覺得它還滿不錯的，泡泡很細緻，感覺比較溫和不會傷害到皮膚。因為平常女生會覺得皮膚被摩擦到不太好，洗這個的話會覺得比較舒服，也很乾淨。」而現在康是美專業醫美節也推出優惠折扣，滿1500買一送一，同時享折扣全面88折，輕鬆迎接耀眼閃亮肌。

▲對女生而言臉蛋就像是第二個生命，洗臉商品選擇首重細緻溫和又不傷皮膚。

和家人、朋友一起進電影院看場電影，應該是最棒的紓壓方式了！神級巨獸展開史詩般的殊死一戰就這樣登上大螢幕，當傳奇正面對決，世界的命運也危在旦夕，震撼的電影預告海報出現在捷運站裡吸引著民眾目光。民眾廖小姐就說，「剛剛我搭捷運下車後，就看到這邊的廣告滿有創意的，又是我們最近很期待的哥吉拉電影。因為我跟我身邊的朋友都很喜歡看這種特效類電影，剛好以前也看過類似系列，所以很期待它要上映。」同樣帶給你視覺饗宴的還有《精靈樂章Online》經典手遊續作，一款充滿愛與友情的3D冒險，在充滿童話風的奇幻異世界裡，展開輕鬆紓壓旅程。

▲《哥吉拉大戰金剛》一部神級巨獸史詩般的殊死一戰就這樣登上大螢幕，讓民眾迫不及待想帶著家人和朋友一起到電影院觀賞。

捷運中山站出現一幅將近30公尺長的海報，由在台社長自費發起「謝謝台灣・我愛台灣」企劃，整面牆滿滿都是日本東北地區民眾，自製感謝台灣的卡片自拍。日本311東北大地震今年邁入第10年，日本民眾不只表示感謝，更希望疫情能盡快結束，恢復台灣日本雙邊正常旅遊。向日遊顧問有限公司社長向井純提到，「當初很多台灣朋友支援我們日本東北，雖然過了10年還是想要和台灣的朋友們表達感謝。現在因為疫情關係不能自由往來，像我很多日本朋友想來也沒辦法來，我也很想跟他們見面，所以就想說可以用這種照片傳遞心情的方式，來彼此交流互動。」

▲由在台社長自費發起「謝謝台灣・我愛台灣」企劃，募集來自日本東北地區民眾自製感謝台灣的卡片自拍，謝謝台灣在日本311大地震時給予的幫助。

疫情趨緩後，想要帶著媽媽一起出國玩，不妨現在就可以提早來規劃。一般人對於香港印象可能會覺得就是購物而已，其實還有很多在地好美味值得品嚐；想要呼吸新鮮空氣，還可以來到山峰上眺望繁華景致，或是在海灘傾聽浪濤拍岸，體驗完全不一樣的遊港感受。提前做好規劃就可以帶著最愛家人，一起出國好好放鬆一下。

▲顛覆一般民眾對香港的印象，不僅僅是逛街，還有許多自然美景可以讓你愜意漫遊。