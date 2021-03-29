　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

教你連岳母都收服！　捷運廣告超吸睛成母親節好禮選購指南

▲不少民眾現在就已經開始構思，母親節要給媽媽什麼樣的驚喜，透過超吸睛的捷運廣告或許可以給你一些好的Idea。（採訪撰稿／記者蒲世芸；攝影剪輯／記者劉亮亨）

記者蒲世芸／採訪報導

即將到來的母親節，想好要送什麼給媽媽了嗎？iPhone一向是不少3C迷心中的首選品牌，不只拍照功能嚇嚇叫，更是送禮、換手機的選擇之一。同樣是不少人心中最愛的送禮選擇，蘇格登單一麥芽威士忌採雙溫慢淬、延時工法，溫潤口感讓你一禮收服媽媽和岳母的心。

▲▼ 3月北捷看板 。（圖／記者劉亮亨攝）

▲3C迷心中的首選品牌iPhone，優秀的拍照功能是不少人送禮、換手機的選擇之一。（圖／記者劉亮亨攝，下同）

不過說到女生最愛，絕對不能錯過的就是服飾穿搭了。創立於1983年的NAUTICA，品牌以海洋為概念，設計精神以透過旅行及冒險，挖掘潛在能量，強調自然與平衡的生活哲學，讓你穿在身上時尚感UP UP；還有被喻為衝鋒衣界法拉利的One Boy，推出的In & Out黑科技輕鋒衣，輕巧又防風，無論是運動、騎車，還是通勤族都適合，高CP值也成為不少人心中首選。

▲▼ 3月北捷看板 。（圖／記者劉亮亨攝）

▲▼兼具實用與時尚又舒適的品牌穿搭送給老媽，讓媽媽穿在身上暖在心裡。

▲▼ 3月北捷看板 。（圖／記者劉亮亨攝）

想要送禮送到心坎裡，可不能忘記照顧媽媽的肌膚。專科5倍超細緻的濃密泡泡，同時注入水潤，讓你洗臉時也能兼顧保養。使用過的民眾就說，「覺得它還滿不錯的，泡泡很細緻，感覺比較溫和不會傷害到皮膚。因為平常女生會覺得皮膚被摩擦到不太好，洗這個的話會覺得比較舒服，也很乾淨。」而現在康是美專業醫美節也推出優惠折扣，滿1500買一送一，同時享折扣全面88折，輕鬆迎接耀眼閃亮肌。

▲▼ 3月北捷看板 。（圖／記者劉亮亨攝）

▲對女生而言臉蛋就像是第二個生命，洗臉商品選擇首重細緻溫和又不傷皮膚。

和家人、朋友一起進電影院看場電影，應該是最棒的紓壓方式了！神級巨獸展開史詩般的殊死一戰就這樣登上大螢幕，當傳奇正面對決，世界的命運也危在旦夕，震撼的電影預告海報出現在捷運站裡吸引著民眾目光。民眾廖小姐就說，「剛剛我搭捷運下車後，就看到這邊的廣告滿有創意的，又是我們最近很期待的哥吉拉電影。因為我跟我身邊的朋友都很喜歡看這種特效類電影，剛好以前也看過類似系列，所以很期待它要上映。」同樣帶給你視覺饗宴的還有《精靈樂章Online》經典手遊續作，一款充滿愛與友情的3D冒險，在充滿童話風的奇幻異世界裡，展開輕鬆紓壓旅程。

▲▼ 3月北捷看板 。（圖／記者劉亮亨攝）

▲《哥吉拉大戰金剛》一部神級巨獸史詩般的殊死一戰就這樣登上大螢幕，讓民眾迫不及待想帶著家人和朋友一起到電影院觀賞。

捷運中山站出現一幅將近30公尺長的海報，由在台社長自費發起「謝謝台灣・我愛台灣」企劃，整面牆滿滿都是日本東北地區民眾，自製感謝台灣的卡片自拍。日本311東北大地震今年邁入第10年，日本民眾不只表示感謝，更希望疫情能盡快結束，恢復台灣日本雙邊正常旅遊。向日遊顧問有限公司社長向井純提到，「當初很多台灣朋友支援我們日本東北，雖然過了10年還是想要和台灣的朋友們表達感謝。現在因為疫情關係不能自由往來，像我很多日本朋友想來也沒辦法來，我也很想跟他們見面，所以就想說可以用這種照片傳遞心情的方式，來彼此交流互動。」

▲▼ 3月北捷看板 。（圖／記者劉亮亨攝）

▲由在台社長自費發起「謝謝台灣・我愛台灣」企劃，募集來自日本東北地區民眾自製感謝台灣的卡片自拍，謝謝台灣在日本311大地震時給予的幫助。

疫情趨緩後，想要帶著媽媽一起出國玩，不妨現在就可以提早來規劃。一般人對於香港印象可能會覺得就是購物而已，其實還有很多在地好美味值得品嚐；想要呼吸新鮮空氣，還可以來到山峰上眺望繁華景致，或是在海灘傾聽浪濤拍岸，體驗完全不一樣的遊港感受。提前做好規劃就可以帶著最愛家人，一起出國好好放鬆一下。

▲▼ 3月北捷看板 。（圖／記者劉亮亨攝）

▲顛覆一般民眾對香港的印象，不僅僅是逛街，還有許多自然美景可以讓你愜意漫遊。

ET快訊
回憶接「長賜號任務」第一時間　怪手司機苦笑：到了才知被騙
損失上千億！長賜號讓日網友怒「台灣最壞」　他專業文打臉
才華夫成植物人留2兒　她照顧11年決定放手：我怎會把你搞成這

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

好看、好玩又有趣！捷運廣告超吸睛　成功擄獲通勤族目光

2021母親節必買「加大版」保養神品！巨型小黑瓶、1公升流金水、歐舒丹沐浴膠

鐵道經濟霸主環球購物中心改裝搶市　饗賓集團全新火鍋品牌Q2進駐

「3種居家清潔術」你選哪一派？濕拖怕髒、先掃再拖太費力「先吸再拖」讓潔淨更升級

教你連岳母都收服！　捷運廣告超吸睛成母親節好禮選購指南

遭控「強索294億新店開幕贊助費」！家樂福喊冤急說話了

双響泡25週年挑戰泡麵界最刁口味　網友大讚: 麻辣雙椒爽度爆表！

陸雜貨MINISO傳業績跌　信義店今最後一天！官方回應竟是⋯

家人過世吃素外送卻來葷鹹酥雞 民眾咬肉絲哽咽：店家害我破戒

超ㄎㄧㄤ！路人神走位「卡待轉區」　騎士找嘸位傻眼：小姐...妳車勒XD

漲潮已過！長賜號脫淺希望落空 船身懸兩岸...專家憂「恐裂成2段」

霸道婦買水果「逆向違停」被開單　超狂嗆警：老娘錢多給你開到爽

高雄女騎士車頭燈改LED未登記　睜大雙眼無法置信：我已經換3年

日月潭水位退陳年垃圾怵目驚心　居民：現在不清50年後才要清？

反鎖房外不敢讓老婆大人知道！　阿公趁她出門「趕快敲爆」換新鎖

周杰倫狂催林俊傑「蹦出小JJ」　王嘉爾祝「不要太傷心」：因為我不在...

陳芳語幫男友擠痘「可以開副業了」　林利豪開口「她秒合音」好好聽！

劉若英隔6年發片被阿信虧「打混」　「妳又不是五月天」...她反嗆：你交歌快一點！

「3種居家清潔術」你選哪一派？濕拖怕髒、先掃再拖太費力「先吸再拖」讓潔淨更升級

教你連岳母都收服！　捷運廣告超吸睛成母親節好禮選購指南

遭控「強索294億新店開幕贊助費」！家樂福喊冤急說話了

双響泡25週年挑戰泡麵界最刁口味　網友大讚: 麻辣雙椒爽度爆表！

陸雜貨MINISO傳業績跌　信義店今最後一天！官方回應竟是⋯

嘉義透天宅暗夜大火！她站3樓陽台求救　急喊：老仔還在裡面

草屯青商會組隊「拭鏡」　盼提升交通安全並打造永續城市

SEMI智慧儲能委員會正式成立　看好市場規模百倍成長

陳時中曝疫苗採購壓力大　陳玉珍籲堅強：調閱小組是你的後盾

張育成名列印地安人開幕戰名單　被定為工具人

「3種居家清潔術」你選哪一派？濕拖怕髒、先掃再拖太費力「先吸再拖」讓潔淨更升級

及人中小學遭掏空　老董盛天麟遭判刑4年與5月定讞須入監

蘋果AirTag傳1500元有找！　體積較Tile Pro更小

明星學校驚爆四腳獸被偷拍！高2女提告4個月被吃案　警方說話了

竊賊失風竟刺死屋主兒！桃警24小時內緝凶　鄭文燦頒獎表揚

騎重機只貼胸貼！辣露「白皙美背+蜜大腿」...車友瘋偷拍　她嬌喊：可合照

消費熱門新聞

珍藏10年高粱最後剩香氣？酒友力薦高CP老酒

双響泡25週年挑戰泡麵界最刁口味

大放送！頂呱呱連2天「69折吃1斤雞」

AIRism科技空氣衣把台灣變舒適了

想吃！福源花生醬變身清涼雪沙冰

換季紅癢有解！洗衣精選擇學問大

抹茶控暴動！全聯推12款職人甜點

MINISO傳業績跌信義店今最後一天

肯德基推代碼神券　優惠一整年

7-11聯名天香樓推獨家4款鮮食

家樂福「菠蘿季」首登場！

50～100L大容量儲水桶　需求大熱

開幕傳怨聲評價卻4.3　義享喊冤：絕沒刪負評

更多熱門

相關新聞

她5度逃票還攻擊站務員　遭罰1.5萬

她5度逃票還攻擊站務員　遭罰1.5萬

一名女網友於日前在臉書社團指控，被台北捷運站務人員尾隨騷擾，對方稱她逃票，進而拉扯頭髮；事後北捷發聲明，女網友為逃票慣犯，還揮拳攻擊站務人員。事隔10天，台北捷運站務處副處長林榮輝29日表示，北捷經查證後，確定該女網友有5筆逃票紀錄，且該女甚至還出現「變裝出入站」等情況，認為是惡性逃票，因此開出總計1.5萬元的罰單。

捷運「這2站」命名失敗　網：台北人也跑錯

捷運「這2站」命名失敗　網：台北人也跑錯

兒童新樂園、貓纜清明連假國小生免費

兒童新樂園、貓纜清明連假國小生免費

2021母親節必搶「明星保養囤貨組」

2021母親節必搶「明星保養囤貨組」

母親節10大必買保養懶人包：全都是經典商品

母親節10大必買保養懶人包：全都是經典商品

關鍵字：

台北捷運母親節禮品家外媒體專題

讀者迴響

熱門新聞

寫5星送奶酪！高中生離開刪除　店家公布校名遭出征

男生多矮沒市場？台女曝分水嶺！

妻子拒絕性愛！丈夫討拍慘被砲轟

愛莉莎莎低潮1個月　最慘收入歸零

日月潭底垃圾山露出！百人淨潭

人類6年內絕種！唯一倖存者曝2027年街景

直擊《全明星》正妹經理當街被熊抱

狗狗關車烤3HR　獲救反應逗笑警

百萬正妹網紅「零修圖」訪談曝光！忠實粉看到結巴

咸素媛被爆大陸豪宅假的、找婆婆演戲　退出《妻子味道》

廂型車迴轉遭撞！機車騎士0肇責

下半身好重！醒來見貓抱小JJ睡翻

HUGO BOSS硬起來！改聲明「不用新疆棉」

21歲「BMW老大7」還敢賣200萬

男大生遭霸凌亡！教官噤言…學生提秒踢出群組

更多

最夯影音

更多
家人過世吃素外送卻來葷鹹酥雞 民眾咬肉絲哽咽：店家害我破戒

家人過世吃素外送卻來葷鹹酥雞 民眾咬肉絲哽咽：店家害我破戒
超ㄎㄧㄤ！路人神走位「卡待轉區」　騎士找嘸位傻眼：小姐...妳車勒XD

超ㄎㄧㄤ！路人神走位「卡待轉區」　騎士找嘸位傻眼：小姐...妳車勒XD

漲潮已過！長賜號脫淺希望落空 船身懸兩岸...專家憂「恐裂成2段」

漲潮已過！長賜號脫淺希望落空 船身懸兩岸...專家憂「恐裂成2段」

霸道婦買水果「逆向違停」被開單　超狂嗆警：老娘錢多給你開到爽

霸道婦買水果「逆向違停」被開單　超狂嗆警：老娘錢多給你開到爽

高雄女騎士車頭燈改LED未登記　睜大雙眼無法置信：我已經換3年

高雄女騎士車頭燈改LED未登記　睜大雙眼無法置信：我已經換3年

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面