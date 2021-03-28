外國男網友「匯5000元」討歡心！內行急勸：快關帳戶…曝悲劇下場

▲收到網友白白匯錢來別開心得太早。非當事人。（示意圖／記者李佳蓉攝）



記者黃可昀／綜合報導

隨著網路發達和直播主興起，越來越多人會靠「抖內」來賺錢，但收到網友來路不明的匯款，真的能放心收下嗎？一名男子不久前透過網路認識一名外國男性，對方說要給他「surprise！」過沒多久戶頭也真的入帳5000元，令他實在難以置信。

原PO在Dcard表示，他先前在聊天過程中，就有給過男子自己的匯款帳號，前幾天對方主動說要給他驚喜，結果他打開線上戶頭查看，真的有一筆5000元的入帳紀錄，但礙於對方是外國人，使用的也是海外銀行，讓他有點懷疑截圖的真偽性，於是PO文問大家「這是什麼銀行的匯款畫面？」

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▲外國網友傳來的匯款紀錄截圖。（圖／翻攝自Dcard）



許多機警網友第一直覺就是詐騙，提醒原PO提高警覺，「小心你的帳戶會被凍結，被當成洗錢帳戶，沒有白痴會到處送錢啦，傻傻的」、「真的會有人上當喔」、「任何問我個資的我都當成詐騙」、「這是國外慣用洗錢手法啊，你已經被當人頭帳戶了，先把帳號關掉吧，甚至報案，到時候被當洗錢戶，你有罪洗不清啊。」

原PO後來也在留言區表示，還好自己沒有傻傻聽對方的話，去幫忙買1000元點數卡，那名男子說是要更新某個系統，如今想一想更加確定對方可能是詐騙份子。