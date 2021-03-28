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社會 社會焦點 保障人權

太離譜！后里橡膠廠1個月第五次火警　鄉親氣炸疑縱火

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲后里區一家橡膠廠28日中午發生火警，消防人員到場將火勢撲滅。（圖／民眾提供）

記者白珈陽／台中報導

台中市后里區一家橡膠廠28日中午發生火警，因廠房內置放許多橡膠等易燃物質，火勢一發不可收拾，現場濃煙竄天，消防人員獲報到場，經全力灌救終於撲滅，幸無人員傷亡。據查，包含今日，這間位於內東路的橡膠廠已在近期內發生第5次火警，附近民眾痛批水情吃緊，該廠竟還連續發生火警，懷疑有人為蓄意縱火情形，警調已介入調查。

▲▼ 。（圖／翻攝自台中踢爆網）

▲該廠今日發生火警，濃煙直竄天際。（圖／翻攝自台中踢爆網）

該廠2月20日深夜1時許就曾發生大火，廠房在短時間內全面燃燒，火勢猛烈，因廠房位處山區水源取得不易，而燃燒面積達2500平方公尺，消防人員直至天亮才將火勢控制，相當辛苦。由於廠房內置放橡膠等易燃物質，火災後濃煙竄天，嚴重汙染空氣品質，當時環保局派員調查，起火原因疑似為放置橡膠管理不當產生自燃，依違反空氣汙染防制法從重裁罰10萬至500萬元。

▲▼ 。（圖／資料照／記者李忠憲翻攝）

▲該廠曾於2月20日就發生火警。（圖／資料照／記者李忠憲翻攝）

未料同月26日凌晨該廠又發生第2次火警，接下來3月7日深夜、3月13日凌晨3時許，竟再發生第3、4次火警，ˊ而今日更有第5次火警，讓打火弟兄疲於奔命；短短1個多月的時間密集發生5次火警，附近居民大罵水情如此吃緊，為何該廠會連續發生大火，懷疑是人為蓄意縱火，目前警調及消防機關正深入調查。

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