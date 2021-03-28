掃墓變忌日！東勢夫婦開農用搬運機翻覆　妻頭撞地遭重壓慘死

▲劉姓夫婦駕駛農用搬運機前往掃墓途中不慎翻覆，劉妻傷重不治。（圖／民眾提供）

記者白珈陽／台中報導

台中市東勢區28日上午10時許發生死亡意外，劉姓夫婦駕駛農用搬運機前往石壁坑段第八公墓掃墓時，疑因行駛不慎且該處地面不平導致搬運機翻覆，劉妻頭部撞擊地面後再遭搬運機壓住軀幹，劉男趕緊通報警消救援，惟劉妻經送往東農醫院、再轉往豐原搶救後，仍不幸傷重不治。

警方調查，劉男（79歲）與劉妻（77歲）28日上午10時許，共乘農用搬運機至東勢區石壁坑段第八公墓掃墓，由於農用搬運機若重心不穩即容易翻車，當地路面多有斜坡、雜石，途中劉男疑因駕駛不慎導致搬運機翻覆於路中央，搬運機翻覆後劉妻頭部撞擊地面，隨後又遭搬運機壓住軀幹，劉男見狀立即通報警消。

▲當地路面多有斜坡、雜石，劉男駕駛農用搬運機不慎翻覆。（圖／民眾提供）

警消到場後，先將劉妻送往東農醫院搶救，因傷勢嚴重，後轉往豐原醫院救治，仍不幸宣告不治。劉男向警方表示「是不小心翻車」，對於妻子意外身亡感到十分難過，詳細事故原因及經過，還須警方進一步調查釐清。

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