在家習慣裸體！房東一句「衣服要穿好」害她炸雞母皮　揭超毛真相

▲有些人在家習慣不穿衣服。非當事者。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



記者黃可昀／綜合報導

在自己租屋處裡裸體，竟然會被其他房客檢舉？一名女大生平常一個人在家習慣脫光衣服，結果日前被其他人投訴「常看到妳沒穿衣服」，事後她越想越不對勁，明明有先確定房間位於死角，除非特意走過來探頭看，否則不可能會發現她在房間內裸體，懷疑自己是被有心人偷窺。

原PO在Dcard表示，「有人跟房東阿姨檢舉我裸體跑來跑去」，雖然她偶爾會開房門通風，但她房間位於走廊底部最後一間，所以平常不會有人經過，而且她開門的時候都會待在房間角落滑手機，所以除非有人探頭進來看，不然不可能會知道她在房間沒穿衣服。

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▲租屋處格局圖。（圖／翻攝自Dcard）



她仔細回想這段期間，「我們這一棟有六層樓，最近常常有個女生會在每一層晃來晃去」，但整棟都是女生所以她也沒想太多，直到被房東阿姨知道裸體習慣後，她才驚覺自己有可能被偷窺了，「真的感覺超級超級無敵噁心！」

網友認為，雖然真的有偷窺可能，但原PO應該抱持更謹慎的自保態度，「我覺得妳自己也要注意安全吧，都開門通風了，就不要裸體了」、「在外面租屋會裸體還開著房門的真的只有你，這麼沒有危機意識？都讀到大學了耶」、「要是我隔壁房客老是開門還裸體，我反而會覺得那個人超級怪= =可能有暴露癖或什麼的」、「如果真的喜歡偷看你才不會跟房東投訴哩。」