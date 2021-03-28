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社會 社會焦點 保障人權

瑞芳警攔車酒測聽到「咕咕」聲　破擄鴿集團救出13隻賽鴿

記者郭世賢／新北報導

東北角海岸沿岸風景優美地域寬敞，一直是鴿友訓練愛鴿的場地，春季賽鴿前夕，也引來擄鴿集團。新北市瑞芳警分局14小時內，接連救出13隻賽鴿，警方通知苗栗、桃園等地的飼主，飼主被通知時還不知愛鴿遭竊，連忙向警方道謝。

▲擄鴿集團架設鳥網捕鴿 瑞芳警逮4賊救出13隻賽鴿。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲擄鴿集團架設鳥網捕鴿，瑞芳警逮4賊救出13隻賽鴿。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

新北市警局瑞芳派出所所長林俊瑋與員警黃世勳26日晚上6時許執勤巡邏勤務時，在瑞芳三爪仔坑路見一輛轎車停在一間飲酒小吃店用餐，形跡可疑，引起林所長側目。轎車駛離時立即與同仁攔下酒測，雖然酒測值為0，卻聽到後座鴿子「咕咕」的聲音，當場查獲11隻賽鴿，與大批捕鴿繩網、器具。

張男與同車賴姓男子供稱，賽鴿是2人在基隆市暖暖運動公園上架網抓到得，不過警方卻查出，賴男於2015年間曾是某擄鴿集團成員，張男則有多起盜木前科，2人都染有毒癮，警方懷疑因缺錢購毒才會相約擄鴿。

▲擄鴿集團架設鳥網捕鴿 瑞芳警逮4賊救出13隻賽鴿。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲瑞芳警當場查獲賽鴿，與大批捕鴿繩網、器具。

27日上午8時許，瑞芳派出所也接獲一名葉姓鴿友報案指稱，他在基隆、瑞芳交界山區發現3名擄鴿賊，2人被他們發現抓住，另1名趁隙落跑。警方趕抵發現，被逮的洪男與賴男偷鴿賊在山區架網，活捉2隻賽鴿；警訊後，將賴男與洪男依竊盜罪嫌送辦。

瑞芳警方14小時內連續救出13隻賽鴿，警方從賽鴿的腳環，找到住在桃園、苗栗等地的飼主。並通知賽鴿飼主來派出所認領，飼主接到電話，不知愛鴿遭竊，連忙向警方道謝，保住他們訓練已久的愛鴿。

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