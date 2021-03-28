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社會 社會焦點 保障人權

15歲少年無照上路挑戰台3線阿婆灣　直衝對向卡車底命危

▲楊姓騎士直撞對向轎車 。（圖／翻攝大埔阿婆灣路況回報）

▲楊姓騎士直撞對向轎車後機車成廢鐵 。（圖／翻攝大埔阿婆灣路況回報）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣太保市楊姓少年28日與友人騎乘機車，到阿婆台三線309.5公里處過彎時疑似不熟路況，直衝對向轎車車底，當場人車卡在車轎車底下，由於騎士受困，警消及路過民眾紛紛上前協助將車體抬起，但楊男已無呼吸心跳，緊急送往聖馬爾定醫院搶救中，目前仍在加護病房觀察中。

▲楊姓騎士直撞對向轎車 。（圖／翻攝大埔阿婆灣路況回報）

▲楊姓騎士直撞對向轎車留下煞車痕及血跡 。（圖／翻攝大埔阿婆灣路況回報）

楊男友人表示，楊男（15歲）家住嘉義太保後潭，稍早幾位好友相約騎車出遊來到中埔鄉阿婆灣，回程疑似不熟路況，失速撞上對向黑色轎車，楊男頭部撞上黑車保險桿捲入車底，身體多處擦挫傷，口耳鼻大量出血，當場失去意識，友人隨即報警。楊男車卡在轎車底下，被救出已無呼吸心跳。

中埔消防隊11時29分獲報，11時31分趕抵現場，楊姓傷者現場警消、民眾合力將車汽車抬起後，隨即由消防隊送往聖馬爾定醫院急救。

根據道路交通管理處罰條例第21條第1項第1款規定，無照駕駛處6000元以上1萬2000元以下罰鍰，並當場禁止駕駛。另未滿18歲的少年無照駕駛時，除了應繳交罰鍰以外，少年以及父母等法定代理人還須依據同條第3項規定，參加道路交通安全講習。

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