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社會 社會焦點 保障人權

白車3寶阿婆灣直行逆撞！衰騎士噴飛墜地　網轟：一定是在撿雞腿

記者翁伊森／嘉義報導

向來為機車車友熱衷的車道之一阿婆灣(台3線312公里處)，日前熱心紀姓網友228連假上大埔阿婆灣前(311.4公里處)拍下一驚悚畫面，一白色自小客車上山時跨越雙黃線撞上對向正準備下山的機車騎士，導致騎士直接空翻摔地，機車零件也粉碎散落一地，網友罵聲四起，「雞腿換的駕照」「無敵的三寶駕駛出來害人」「車主一定是在撿雞腿，沒注意到前面」「這種近乎走行的速度彎不過去？」，中埔分局表示，白車駕駛行為將會開罰900至1800元罰鍰。

▲阿婆灣前自小客車轉不了彎直接撞上對向機車 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼阿婆灣前自小客車轉不了彎直接撞上對向機車 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲阿婆灣前自小客車轉不了彎直接撞上對向機車 。（圖／記者翁伊森翻攝）

紀姓網友影片中，前方白車疑似該右彎卻未轉彎，因此擦撞對向準備下山的機車，幸運的是白車速度相當緩慢，不過準備下山的機車騎士卻也來不及閃躲直接撞上。

據了解，開車婦人由高雄上來，與先生分別開車跟騎腳踏車上大埔，先生騎腳踏車緊跟在她車子後面，但她因路況不熟，原本該右彎的彎道她轉不過去，才會直直開向對向車道，撞上無辜準備下山的機車騎士。機車騎士被撞翻覆後，手腳輕微擦傷，車殼破裂。

依照道路處罰條例第45條第1項第3款，自小客車不依規定駛入來車道，，將開罰900至1800元罰鍰，也呼籲民眾開車要注意車前狀況並遵守交通規則。

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