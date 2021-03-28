4年超過2萬越南人離鄉！「一半改拿台護照」網分析讚：有實質幫助

▲網上經常有人曬出越南嬌妻。（示意圖／Pixabay）

網搜小組／鄺郁庭報導

台灣是個多元文化的移民社會，路上常見外國人面孔，包括外籍移工和配偶。就有網友在PTT的Gossiping板上問卦「2萬多越南人有1萬多都改拿台灣護照」，說他看到越南統計，2016年至2020年有2萬5千越南人離開自己國家，其中竟然有1萬多人都是改申請中華民國護照，讓他不禁發問「不知道這些人都是哪些人？」

這位網友文中表示，「越南自己的統計說2016-2020年來，有2萬5千人左右的越南人離開自己的國家，然後竟然有一萬多都是改申請台灣護照的。」看到這個數據，他就不禁驚呼，「哇！那台灣以後其實不用太擔心什麼少子化啊！只是不知道這些人都是哪些人？」

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看到貼文後，就有人指出，應該很多都是婚配，不過雖然是嫁過來的，但其實對台灣帶來不少幫助，「婚姻移民的很多啊！其實我是對越南新娘算比較認同的，文化上差距不大。而且很多嫁過來老公不怎麼樣，變成她們負責賺錢養家，甚至創業開店不少，對台灣有實質幫助的新娘。」

▲有網友對移工認同道，「其實蠻多都很認真跟血汗」。（示意圖／記者陳明仁攝）

許多網友也直誇外籍新娘很認真，「越南新娘很多都很認真工作，又漂亮」、「我家附近越南新娘開的麵店，味道與價錢根本屌打台灣本地人，生意好到她老公都變打雜的」、「我家附近開了至少3間越南美食店，河粉、生春捲真X他X的好吃」、「越南女生生存能力很強，沒台男依然活得好好的。」

不少人對移工也表示肯定，「有肯認真做藍領的移民很棒了」、「來台灣的大多都很勤勞，又喜歡賺錢這點很好」、「單就越南人來台工作的其實滿多都很認真跟血汗，不會說他們不好」、「大多已開發國家同樣都會面臨本國人力不足／少子化的情況，這時候依靠外籍移民也是蠻正常的吧？何況人家也融合得蠻好的，一般遇到的中文都講得蠻不錯的。」