就在警察面前！無敵三寶「切西瓜」　害女騎士跪姿控車差1秒就慘賠

記者陳凱力／新竹報導

一名林姓女騎士因貪圖方便，趁著直行小貨車紅燈等停時，直接從快車道橫越馬路，讓直行前進的曾姓女騎士因視線死角閃避不及直接撞上，雖曾女緊急拉住龍頭未摔車，卻因起身誤轉油門，整個人跪在機車踏板上和機車再度向前爆衝，所幸當時路旁正逢員警執勤，見狀後趕緊上前幫忙拉住，才未釀成大禍。



▲無辜女騎士擦撞切西瓜的機車後，搖搖晃晃連自己都掉下椅座，差點又失控撞上旁邊停紅燈的汽車。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



▲藍色機車騎士因貪圖方便切西瓜，差點害慘其他用路人。

林女27日上午騎著機車行駛在新竹市經國路二段處，卻因自己的便宜行事、直接橫越馬路「切西瓜」，造成曾姓騎士閃避不及而擦撞。一旁的員警趕緊將倒地的林女扶起，而無辜的曾姓騎士雖然穩住龍頭，卻因重力掉下機車座椅，以跪姿的方式誤轉油門，機車一度往前衝，搖搖晃晃差點又撞上旁邊等紅燈的汽車，還好員警分出人力，趕緊上前幫忙穩住，才讓曾女「安全下莊」，雖狼狽但有驚無險。

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