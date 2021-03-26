假賣家「為母治病」約面交搶百萬鉅款　開槍落漆慘遭路人制伏

▲吳男佯裝賣家，對買家沈男持槍搶奪百萬鉅款，反遭路人幫忙制伏。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

新竹一名吳姓男子在網路得知沈男欲進行百萬交易，佯裝賣家與他面交後再趁機搶奪，結果被路上開車經過的正義哥幫忙，兩人一同將吳男制伏並報警。全案將依強盜罪及槍砲彈藥刀械管制條例移送新竹地檢署偵辦。

年約40歲的吳姓男子，在臉書得知沈男有意購入百萬收藏品，他假借賣家名義與沈男相約26日下午在湖口一帶面交。面交當日，吳男帶著事先準備好的改造手槍，趁著沈男不留意時，以槍脅迫沈男交出鉅款後搶奪，兩人拉扯間被開車路過的正義哥吳男看見，正義哥趕緊將車停放路邊，下車幫忙制伏。

▲▼吳男表示，因為母親生病沒錢治病，才鋌而走險犯案。

3人扭打時吳男連開數槍，未料都未擊發，他又試圖奪車逃逸，而買家沈男則與正義哥則一同合力制服吳男，並報警將他逮捕。吳男向警方辯稱，因家中母親生病，缺醫藥費，才鎖定沈男與他進行交趁機搶奪。目前全案將依強盜罪及槍砲彈藥刀械管制條例移送新竹地檢署偵辦。

►「Kose高絲藥用雪肌精化妝水」200ml特價799元

►新竹最慘富商！損友搬空上億 破案5個月後再被「台灣3大盜」盯上

►亂倫繼父4度性侵國二女！她控：如禽獸般行徑 求償精神損失80萬

►娃娃機店驚見面具男 苦主調監視器傻眼：到底看到了什麼

►富商藏「女體獵人」人格！同居單親媽 窺拍母女胴體300天