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喊對岸「大哥」是抱大腿？ 趙少康回女記者：喊妳大姊也不是抱妳大腿

記者羅婉庭／台北報導

國民黨前主席洪秀柱27日舉辦「護憲保台論壇」，針對為了和平「喊對岸一聲大哥保百年平安」的主張，是否算抱大陸大腿？中廣董事長趙少康回應記者，「我喊你大姊也不是抱妳大腿吧！」

▲▼趙少康出席「護憲保台論壇」。（圖／記者黃克翔攝）

▲趙少康出席「護憲保台論壇」前接受訪問。（圖／記者黃克翔攝）

台美昨晚簽署「設立海巡工作小組瞭解備忘錄」，共軍隨即出動20架次軍機擾台，創國防部公布統計以來最多架次的一次。趙少康今天下午出席「護憲保臺論壇」前，接受媒體聯訪時提及「喊一聲兄弟保百年平安」的主張，更批評國民黨對兩岸政策躲躲閃閃。現場記者追問，「要為和平喊中國大哥、抱大腿嗎？」趙少康回應：「我喊妳大姊也不是抱妳大腿啊，這是兩回事！」，加劇衝突對台灣不好。

趙少康強調，大家今天一起切磋聽聽別人意見做為自己的參考，現在局勢變化很快，台灣才跟美國簽訂海巡備忘錄，老共就來了二十多架次飛機下馬威，到底要怎麼因應，兩岸政策很重要。媒體追問會繼續喊兩岸是兄弟嗎？趙少康則說說，「會，喊聲兄弟保百年平安，四海之內皆兄弟更何況是台海兩岸」。

媒體也質疑，「可是他們把我們當敵人、還派戰機？」趙少康說，對啦，可能對那個備忘錄有意見，反正他表他的態，對台灣來講，還是要採等距立場，不要太偏哪一邊，最好左右逢源，讓大家都要爭取台灣最好，一昧抱美國大腿，遠水救不了近火也很麻煩。

趙少康強調，兩岸領導人最重要的責任就是和平，怎樣和平怎樣做，中美打起來，倒霉的還是台灣，台灣絕對不要變成他們兩邊鬥爭的核心，這樣對台灣是不利的。

▲▼可能參戰國民黨主席的朱立倫、趙少康、張亞中等人，共同出席前黨主席洪秀柱舉辦的「護憲保台論壇」。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼趙少康出席「護憲保台論壇」。（圖／記者黃克翔攝）

▲朱立倫、趙少康、張亞中等人共同出席前黨主席洪秀柱舉辦的「護憲保台論壇」。（圖／記者黃克翔攝）

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